Coinbase-Aktie: Ist das nur der Anfang?

Kaum etwas hat an den Börsen in der laufenden Woche für soviel Aufmerksamkeit gesorgt wie der Börsengang von Coinbase. Der Ausgabepreis von 250 US-Dollar wurde in Windeseile übertroffen, am ersten Handelstag wurden die Anteilsscheine zum Teil für 420 Dollar gehandelt.

Aus dem Stand ist es der Kryptobörse damit gelungen, den Wert sämtlicher etablierter Börsen hinter sich zu lassen. Das allein ist schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung