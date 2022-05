Coinbase-Aktie: Eine große Wette?

Sowohl Kryptowährungen als auch die Coinbase-Aktie erlebten in den letzten Tagen einen veritablen Kurscrash, welcher die Kurse im hohen Tempo in Gefilde trieb, die eigentlich schon längst in Vergessenheit geraten waren. Potenzielle Gründe dafür gibt es gleich mehrere, von steigenden Zinsen über den Zusammenbruch von Stablecoins bis zu den eher enttäuschenden Zahlen von Coinbase selbst. Was genau davon den Ausschlag… Hier weiterlesen