Coinbase-Aktie: Darum ist der Bitcoin-Kurs für Coinbase-Anleger so wichtig!

Laut Goldman Sachs sind die Titel der Börse für Kryptowährungen so stark mit dem Bitcoin-Kurs korreliert wie kaum eine andere Aktie. Dies ist kaum verwunderlich, insofern in Zeiten der Bitcoin-Euphorie auch das Transaktionsvolumen am höchsten ist. Befindet sich Bitcoin in einem Bärenmarkt, sind weniger Investoren an einem Kauf interessiert, weshalb die Umsätze von Coinbase ebenfalls sinken.

