Coinbase Aktie: Cathie Woods Ark Invest verkauft zum ersten Mal Coinbaseaktien!

Die von Cathie Wood geführte Ark Invest hat am Montag einen Teil ihres Engagements in Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) reduziert und damit zum ersten Mal seit dem Börsengang im April Aktien der Kryptowährungsbörse verkauft.

Das beliebte Geldverwaltungsunternehmen verkaufte 98.427 Aktien im Wert von schätzungsweise 25,25 Millionen Dollar von Coinbase über den Ark Innovation ETF (NYSE:ARKK).