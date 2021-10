Coinbase Aktie: Cathie Wood trimmt Coinbase Anteil für 2. Tag in Folge!

Die von Cathie Wood geführte Ark Invest hat am Dienstag einen Teil ihres Anteils an Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) weiter reduziert und damit den zweiten Tag in Folge die Aktien des Kryptowährungsaustauschunternehmens verkauft.

Das beliebte Geldverwaltungsunternehmen verkaufte 5.855 Aktien im Wert von schätzungsweise 1,46 Millionen Dollar von Coinbase über den Ark Innovation ETF (NYSE:ARKK). Die Aktien der Kryptowährungsbörse schlossen am Dienstag 2,80 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung