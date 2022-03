Coinbase-Aktie: Anorganisch zur internationalen Plattform-Marktführerschaft

Die Coinbase (WKN: A2QP7J)-Aktie hat zum Wochenauftakt ein sehr solides Plus hingelegt. Mit den Anteilsscheinen ging es um 7,8 % hinauf, was ein sehr solides Kursplus in dieser volatilen Phase gewesen ist. Die Investitionsthese im Kryptomarkt als einer der großen und langfristig führenden Marktplätze und Ökosysteme ist mit einem solchen Kursplus natürlich nicht ausgereizt.

Nein, aber offensichtlich gibt es mit Blick auf die Coinbase-Aktie auch andere Schlagzeilen. Unter anderem anorganisches Wachstum, das die Möglichkeiten international deutlich erweitern könnte, steht jetzt auf dem Programm. Blicken wir auf diese Schlagzeilen. Sowie darauf, was sie für die Investitionsthese bedeuten können.

Coinbase-Aktie: Zukauf in Brasilien …?

Das Management der Coinbase-Aktie befindet sich offenbar in Gesprächen über einen möglichen Zukauf. Demnach geht es um nicht weniger als den Kauf des größten Kryptohandelsplatzes Brasiliens. Mercado Bitcoin soll das Objekt der Begierde sein, was offenbar jedoch nichts mit Mercadolibre zu tun hat.

Eigentümer der Plattform ist demnach 2TM, mit dem sich das Management von Coinbase ersten Berichten zufolge seit Jahresanfang in Übernahmegesprächen befände. Eine finale Absichtserklärung könnte es demnach bereits im April dieses Jahres geben, wie unter anderem die US-Ausgabe CoinDesk berichtet. Damit würde der Plattformbetreiber sein Geschäft weiter regional diversifizieren.

Das Management der Coinbase-Aktie bemüht sich allgemein um eine sehr große Reichweite und Akzeptanz. Zum Leistungsspektrum gehören dabei nicht nur die Transaktionen selbst. Nein, sondern auch andere Dienste und Dienstleistungen, die Kryptonutzer verwenden können. Per Zukauf kann das ein wertvoller Hebel sein. Neue Plattformen könnten in das bestehende Ökosystem integrierbar und entsprechend erweiterbar sein. Das wiederum kann weitere Interessenten nach sich ziehen und die Monetarisierung der Plattformen konsequent verbessern und erweitern.

Eine spannende Investitionsthese!

Die Coinbase-Aktie besitzt für mich insgesamt eine spannende Investitionsthese. Man muss kein Kryptofan sein, um in das Geschäftsmodell investieren zu können. Schließlich geht es um Produkte und Dienstleistungen rund um den Kryptomarkt. Wobei ein allgemeines regulatorisches Risiko natürlich auch diese Aktie mit berührt.

Aber per anorganischem Zukauf kann das Management die eigene Reichweite konsequent steigern. Wenn es den Verantwortlichen gelingt, der eine, globale und führende Handelsplatz im Kryptomarkt zu sein, so dürfte die derzeitige Bewertung deutlich zu preiswert sein. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von 44,2 Mrd. US-Dollar ist schließlich eher wenig für das Handelsvolumen und die Möglichkeiten in diesem doch inzwischen sehr großen Markt.

Der Artikel Coinbase-Aktie: Anorganisch zur internationalen Plattform-Marktführerschaft ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Coinbase. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Coinbase.

Motley Fool Deutschland 2022