Coinbase Aktie: Die Aktie fliegt zusammen mit Bitcoin und Ethereum in einem bullischen Kryptomarkt!

Die Aktien von Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) werden am Dienstag im Gleichklang mit Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) gehandelt, da die Kryptowährungsmärkte nach oben drängen. Die Aktie von Coinbase scheint innerhalb eines Musters zu handeln und könnte bereit sein, in den kommenden Wochen auszubrechen. Coinbase wird am Dienstagnachmittag bei der Veröffentlichung um 8,87 % höher bei 286,51 $ gehandelt.

