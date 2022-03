Coinbase: 5-Millionen-Dollar-Sammelklage!

Coinbase Global Inc.(NASDAQ: COIN) wurde mit einer Sammelklage konfrontiert, in der behauptet wird, dass die Kryptowährungsbörse als nicht registrierte Wertpapierbörse tätig ist.

Eine am 11. März beim Southern District Court of New York eingereichte Klage behauptet, dass Coinbase 79 Kryptowährungen verkauft, die nicht registrierte Wertpapiere sind. Die drei Kläger nannten mehrere beliebte Kryptowährungen mit großer Marktkapitalisierung in der Liste der angeblich ...



