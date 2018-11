Singapur (ots/PRNewswire) - CoinPip, eine Plattform fürinternationale Zahlungen mit Stammsitz in Singapur, hat seineFunktion "Krypto zu Fiatgeld" gestartet. Der Auszahlungs- undTransfer-Gateway unterstützt als Zahlungsmedium für Überweisungen undMassenzahlungen nun Kryptowährungen - eine Funktion, die regelmäßigeAuszahlungen und Gehaltsüberweisungen weniger beschwerlich machensoll. Je nach ihrem Standort können registrierte CoinPip-KundenKryptowährungen auch kaufen und verkaufen. Das Upgrade umfasst zudemweitere Sicherheitsfunktionen und gestraffte Registrierungsverfahren.Die Integration von Kryptowährungen ins System war immer schonTeil der Vision des Unternehmens. Mit der "Krypto zuFiatgeld"-Fähigkeit im System kann CoinPip den meisten Ländern undTerritorien der Welt seine Dienste anbieten. Nach den bislangbedienten 40 Ländern ist CoinPip nun in 201 Ländern verfügbar -Tendenz steigend.Ziel der Aufnahme von Kryptowährungen ins Zahlungssystem ist esletztlich, die Blockchain und Digitalwährungen stärker in denMainstream zu rücken. Sie verkörpern die Art, wie CoinPip Transfershandhabt - schnell, einfach und erschwinglich. Das ist die Zukunftdes Geldes, und CoinPip ist bereit, hier voranzugehen.Zur Feier des Starts und des Fintech-Festmonats November bietetCoinPip alle Krypto-zu-Fiatgeld-Transfers zur besonderenTransfergebühr von 0,1 Prozent an. In Verbindung mit dem 3.Singapur-Fintech-Festival gilt die Sondergebühr vom 12. November bis01. Dezember 2018.Informationen zu CoinPipCoinPips Vision ist es, dass Kryptowährungen bei täglichenTransaktionen so einfach wie alle anderen Geldformen verwendet werdenkönnen. Das Team des in Singapur ansässigen Unternehmens hat anHightech-Projekten rund um den Globus gearbeitet. CoinPip, das seineAnfänge im asiatischen Markt hatte, bringt ein freundliches,leistungsstarkes Zahlungssystem auf den Weltmarkt - eine schnellere,erschwinglichere und intelligentere Option für das internationaleVersenden von Geld und für bedeutsame Finanzdienstleistungen. DasSystem ist relevant und kosteneffizient, es leistet einen Beitrag zuIhrer Produktivität und Ihrem Lebensstil.Pressekontakt:Beverly Bertumen, beverly@coinpip.comOriginal-Content von: CoinPip Pte Ltd, übermittelt durch news aktuell