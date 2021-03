CoinLoan Token ist jetzt an der Bittrex Global Exchange gelistet

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Eine erstklassige, schnelle und einfache Kryptowährungs-Kredit- und Investitionsplattform CoinLoan (https://coinloan.io/)hat den CLT-Token an der Bittrex Global-Börse (https://global.bittrex.com/), einer der Top-10-Kryptowährungsbörsen der Welt in Bezug auf Liquidität, gelistet.CLT, der native Ethereum-basierte Token der Plattform, wurde im Juni 2018 an der ersten Kryptobörse gelistet und wird derzeit an mehreren Top-Börsen (https://help.coinloan.io/en/articles/3872467-where-can-i-buy-coinloan-token-clt)gehandelt. CoinLoan-Benutzer können die Vorteile der CLT-Utilities über die CoinLoan-Plattform nutzen. Mit dem CoinLoan Zinskonto (https://coinloan.io/earn-interest-on-crypto/) können Sie die Ertragssätze von einfachen auf günstigere Sätze erhöhen. Wenn Sie z.B. 2.500 CLT einsetzen, erhalten Sie einen Aufschlag von 2 % auf den regulären jährlichen Zinssatz. Auf diese Weise können Benutzer bis zu 12,3 % jährlich auf EUR, GBP und Stablecoins oder 7,2 % auf BTC verdienen. Außerdem erhalten CLT-Benutzer bei der Zahlung von Ausleihgebühren einen Rabatt von 50 %.Der CEO von CoinLoan, Alex Faliushin, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "CoinLoan zeichnet sich dadurch aus, dass es eine schnelle und sichere Möglichkeit bietet, Zinsen zu verdienen und einen Kredit aufzunehmen, während die Krypto-Ersparnisse sicher sind. Wir sind führend, wenn es darum geht, Asset Management mühelos und sicher zu machen. Wir setzen uns dafür ein, Menschen und Familien in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und ihnen die Kontrolle über ihr finanzielles Leben und ihre Ergebnisse zurückzugeben. Diese Vision spiegelt sich auch im Ansatz von Bittrex wider, die Blockchain-Technologie zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen. Deshalb ist unsere Partnerschaft mit Bittrex ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, den globalen Fintech-Markt neu zu definieren."Informationen zu CoinLoanDie Prioritäten von CoinLoan sind Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Das Vermögen der Nutzer ist bei BitGo mit 100 Millionen Dollar versichert. Es gibt komfortable mobile iOS (https://apps.apple.com/us/app/coinloan-crypto-asset-wallet/id1506572788) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.coinloan) Anwendungen. Alle Fragen werden vom gut bewerteten Support-Service schnell beantwortet.CoinLoan ist eine internationale Fintech-Plattform, die 2017 in Estland gegründet wurde. Es gibt mehrere grundlegende Dienstleistungen für Benutzer: Kreditvergabe gegen die Sicherheit von Krypto-Assets mit einem jährlichen Zinssatz von 4,95 %, Einlagen mit einer maximalen Rendite von 12,3 % pro Jahr und eine Krypto-Börse mit 140+ Währungspaaren. Weitere Informationen finden Sie unter coinloan.io.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1194821/CoinLoan_Logo.jpgOriginal-Content von: CoinLoan, übermittelt durch news aktuell