CoinEx leistet nach Taifun Rai Nothilfe auf den Phillippinen

Hongkong (ots/PRNewswire) -Vor Kurzem ist der Taifun Rai über die Philippinen hinweggefegt. Zur Unterstützung der Katastrophenhilfe hat CoinEx Soforthilfe in den betroffenen Gebieten angeboten. Rai war einer der stärksten Stürme, von denen das Land 2021 betroffen war und hat starke Winde, starke Regenfälle sowie Überschwemmungen mit sich gebracht. Am 31. Dezember 2021 meldete der Philippine National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), Rai habe 4,45 Millionen Menschen im Land getroffen und mehr als 530.000 Häuser beschädigt.CoinEx entsandte daraufhin Unterstützungsteams in die drei am stärksten betroffenen Gebiete Southern Leyte, Cebu und Negros. CoinEx scheute keine Mühen bei der Unterstützung der Katastrophenhilfe im Land und stellte auch Nothilfespenden für lokale Rettungsorganisationen zur Verfügung. Jedes Hilfsteam bestand aus 20 Mitgliedern. Kurz nachdem Rai das Land verwüstet hatte, bereiteten sie die entsprechenden Vorräte vor und verteilten sie an Einheimische, die sie besonders dringend brauchten.Am 6. und 8. Januar besuchten die Hilfsteams Einheimische in den von Rai betroffenen Gebieten und verteilten insgesamt 300 Versorgungspakete mit Reis, Nudeln, Sardinen, Wasser, Brot, Keksen und anderen täglich benötigten Waren. Neben der Bereitstellung von Notvorräten leistete CoinEx auch eine Notspende in Höhe von 10.000 USD an die lokale Regierung und scheute keine Mühen bei der Unterstützung der Katastrophenhilfe im Land.Die Unterstützung von CoinEx bei der Katastrophenhilfe auf den Philippinen steht ganz im Zeichen seiner Mission „Via Blockchain, Making The World A Better Place". CoinEx hat sich stets seiner sozialen Verantwortung verpflichtet gefühlt, war aktiv an verschiedenen gemeinnützigen Projekten beteiligt und hat gemeinnützige Veranstaltungen auf der ganzen Welt veranstaltet. CoinEx hat sein Möglichstes getan, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben und zu helfen.Als weltweit führende Krypto-Handelsplattform wird CoinEx seine Produkte noch weiter perfektionieren und den Benutzern den besten Service bieten. In der Zwischenzeit wird das Unternehmen auch weiterhin eine positive Botschaft senden und sich für karitative Zwecke einsetzen. Mit dem Ziel, der Öffentlichkeit und ihren Nutzern überall auf der Welt etwas zurückzugeben, möchte die Börse mehr soziale Verantwortung übernehmen und gleichzeitig mehr Menschen dazu aufrufen, sich selbst für wohltätige Zwecke einzusetzen.