CoinDesk positioniert sich mit der Migration auf Arc XP für langfristiges Wachstum

Washington (ots/PRNewswire) - Arc XP, eine führende Plattform für digitale Erlebnisse, gab heute bekannt, dass CoinDesk, die einflussreichste, vertrauenswürdige Plattform für eine wachsende globale Gemeinschaft, die sich mit der Transformation des Finanzsystems und der aufkommenden Kryptowirtschaft beschäftigt, die Migration ihrer Medienplattform zu Arc XP und den Start ihrer neu gestalteten Website, die in der Beta-Phase läuft, erfolgreich abgeschlossen hat.CoinDesk, das über seine Website, soziale Medien, Newsletter, Podcasts, Recherchen und Live-Veranstaltungen bereits mehrere Millionen Nutzer erreicht, hat sich einen robusten Wachstumsplan vorgenommen, der die Markteinführung mehrerer neuer Produkte vorsieht, benötigte jedoch eine Erlebnisplattform, die ihnen bei der Erreichung dieser Ziele helfen kann.CoinDesk entschied sich für Arc XP aufgrund der Elastizität der Plattform und der Fähigkeit, das globale Wachstum des Unternehmens nahtlos zu unterstützen, sowie aufgrund des starken Schemas und der Fähigkeit, die Inhalte von CoinDesk so zu strukturieren, dass sie schnell abgefragt, aktualisiert, transformiert und an eine wachsende Anzahl von Anwendungen und Plattformen verteilt werden können.Mina Azimov, Chief Product Officer, sagte: "CoinDesk hat ein exponentielles Publikumswachstum erlebt, da das Interesse an Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream geworden ist. Wir sind von 2,5 Millionen Besuchern pro Monat auf mehr als 30 Millionen gestiegen. Deshalb war es an der Zeit, diesem Publikum mehr Gründe zu geben, sich zu engagieren, indem wir ihm ein umfassenderes Erlebnis bieten. Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Arc XP für unsere neue Website, die in der Beta-Phase startet."Durch die Migration auf Arc XP und die Einführung einer neu gestalteten Website zur Verbesserung der Performance und der Suchmaschinenoptimierung ist CoinDesk nun in der Lage, seinen Nutzern schnell und effizient die aktuellen Nachrichten und Informationen zu liefern, die sie auf dem sich ständig verändernden Markt für digitale Währungen suchen, und zwar mit einem Angebot, das alle Zielgruppen langfristig unterstützt."Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte insgesamt sind einer der am schnellsten wachsenden Finanzsektoren weltweit und CoinDesk ist an vorderster Front dabei", sagte Scot Gillespie, CTO und GM von Arc XP. "Mit Arc XP ist CoinDesk gut aufgestellt, um seine Wachstumsziele zu erreichen und die Bedürfnisse seiner Nutzer in dieser aufstrebenden und sich schnell verändernden Branche schnell und effektiv zu erfüllen."Informationen zu Arc XPArc XP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268224-1&h=1383482957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268224-1%26h%3D3087004968%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arcxp.com%252F%26a%3DArc%2BXP&a=Arc+XP) ist eine Cloud-basierte Plattform für digitale Erlebnisse, die Unternehmen, Einzelhandelsmarken und Medienorganisationen dabei unterstützt, Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, den digitalen Handel voranzutreiben und leistungsstarke Multichannel-Erlebnisse zu liefern. Arc XP, ein Geschäftsbereich der Washington Post, hat die digitale Transformation von Kunden auf der ganzen Welt vorangetrieben und bedient derzeit über 1.500 Websites in mehr als 25 Ländern, die monatlich 1,5 Milliarden Besucher erreichen.Informationen zu CoinDeskCoinDesk ist die einflussreichste, vertrauenswürdige Plattform für eine wachsende globale Gemeinschaft, die sich mit der Transformation des Finanzsystems und der aufkommenden Kryptowirtschaft beschäftigt. Die im Mai 2013 gegründete CoinDesk-Plattform bietet Millionen von Verbrauchern, die an Kryptowährungen und Blockchain-Technologie interessiert sind, Nachrichten und Einblicke (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268224-1&h=3548414064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268224-1%26h%3D3917957653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DQS4YGfD2TMaEyTwCyladNmWxtgwaZ8wtM48QQ405mmXzaGUUCO_ttYCEiQVoVwW5MgVsMSI4JHiOTxjJYD7cp5_7j7T0N2LR516vCtWZjD5DVfUU4pQd0WiGPtthVr8RReJjYF-rDEFeHCpNTj-mEZGu6sdR5zxDIDitiUDjuitPZ-haRlGFWODD2qUGolLg-7oU8SBDsRMF3dTI4m5ASo5s_FaywbVCXxGxBAtNeIcoFJ8XABeWUnKjAaP1RiXS4nyYuf6Xt9DOHbkL2BhyvKPKUJeyQSJlQOdys0NlzyF0xBeeyQ3KLoXN06wm7RpHvK_o1yuqtoedGTzmD3FPveF1hz2bhOZ7_hjI1ZsKGzWUy7GZQ8OwdCI0Z97jqLNrtYRn2ElPhtRTYEhic217mKc0YbYYmiENnP5VuMM7UdQDX8UV_gQNAb_A5QpE09EDonzHFPKPXab2ofbiweJoupvHYcEMgKraLtDikxwvQddEc1nM3UWMvii2hnY0XxjX%26a%3Dnews%2Band%2Binsights&a=Nachrichten+und+Einblicke), Podcasts, Live-Streaming, Forschungsberichte, Veranstaltungen und ein Toolkit mit Indizes, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268224-1&h=4119321892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268224-1%26h%3D3943732428%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DHjbAT9A7-cHYUL6OzvMTlbCNnSKWzdGoPfZo1YdjXpl0nZD9tSvAxvnVfdb5ypJrVOKY_lcHvlOKXB1ULkyURZ33I3ItMtrn_NVfR4eh6HBUzJm25P0a0KufB9s2JBaV0oVrywQITK0_1Qjw_OZ1oeuIksm00XQ4kZNnllvkF7bVwBHC_aR4d6_b6Qd2ZTJETkE6biwcScjEoQE--2Do9GBnUXkgYX_sbpkwvAaJITsVCJjV7OYGWel735PymoHyG1azqrlvTPitGcgTcjln13JOLKVM6IzlvHX3uBKLoshID93GPqVNH6FI8B-WhKbABChTr7KtaTeieAT5KR03XOXrysw0hztRshUMDkv6YT5soET-0Cxy0pVK0IXGR7cyiu-dG2VoPVpniJpGRgusFBouaY6ZuOjQyNB1OOnLBVDFSGQaDw75zAgYzcxa6O3bV4XpG1ILYXzXBuX8HVMn9xLbqHLesx45uTU8YQ64zSgr0nw-y_Fu3ryUuInweniOkHVTtJgG4P4NqzhxJ4IXxedyeEyIojGXD8z4XO0EephuZ-3GeiFk0_meQvfEL1LNqnyqIXwS54gqSNja6WEQnFxd69C_BqPS1ixHeTVxtHAp3FyCNqOnnr0jyJj1e94R%26a%3Dindexes%252C&a=Indizes%2C) Daten und Analysen. CoinDesk veranstaltet die einflussreichste Veranstaltung im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, Consensus. Mehr als 36 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten werden an CoinDesk-Indizes gemessen, und Milliarden von Dollar an Handelsvolumen wurden im außerbörslichen Markt gegen sie notiert. Im Januar 2021 erwarb CoinDesk Inc. TradeBlock, die führende Plattform für institutionelle Händler digitaler Währungen und den führenden Anbieter von Echtzeit-Indizes für den Spotpreis verschiedener digitaler Währungen. TradeBlock ist eine Tochtergesellschaft von CoinDesk, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268224-1&h=884790741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268224-1%26h%3D445971251%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DKQtwGai4RCbFXIUoB04vefdNsKB_tP7yRkI7-Wfv74ECfutQXvd7fxe7ymfR5Fb_hEtAvBtI-U-xYQRVl0pT5MjOgoLZnqT0gfMK1tjA7GRK8pqxGrzt1lfVSP_taBg5mZl6MHZsj9Fhap520TDJuCNe2l4TtlYakv1PQUCOtRLprD4yYBl4ehsyTdSOtqlN%26a%3DCoinDesk%252C&a=CoinDesk%2C)Inc. und operiert völlig unabhängig von CoinDesk Media. 