CoinDeal zieht nach Malta

Wroclaw, Polen/Malta (ots) - Die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Maltaist ein großer Schritt für CoinDeal - eine von drei Polen gegründeteKryptowährungsbörse."Es ist ein sehr großer Schritt für uns in Richtung effektiverer Betrieb derBörse sowie höhere Benutzersicherheit" - so Kajetan Mackowiak, einer der Gründervon CoinDeal. Die in Malta registrierten Unternehmen können ein MDIA-Zertifikat(MDIA - Malta Digital Innovation Authority) bekommen. Das Zertifikat stützt sichauf einen Katalog von Rechten, die den Betrieb von Blockchain-Unternehmen, davoneben auch Kryptowährungsbörsen, regeln.Durch die MDIA-Behörde wird die Benutzersicherheit erhöht und der jetztgrößtmögliche Schutz auf dem Markt gewährleistet.Malta gehört zu den technologiefreudigsten Ländern auf der Welt. Die MDIA gibtmehreren Startup-Unternehmen den Anreiz, in diesem Staat zusammenzuarbeiten undihre IT-Produkte zu entwickeln. Kein Wunder, dass Malta inzwischen alsBlockchain Island - die Blockchain-Insel - bekannt geworden ist.Trotz ihrer kurzen Geschichte hat CoinDeal - eine von drei Breslauern (AdamBicz, Filip Dzier?ak und Kajetan Ma?kowiak) 2018 gegründete Kryptowährungsbörse- schon einige spektakuläre Markterfolge erzielt. Die Firma sponsert denPremier-League-Fußballverein Wolverhampton Wanderers. Es ist auch ein sozialengagiertes und wohltätiges Unternehmen. Außerdem war CoinDeal Sponsor des 3x3Feel The Bit Basketball-Turniers, in dem Kryptowährung zum ersten Mal in derGeschichte als Preis gezahlt wurde.Mit 30 Krytowährungspaaren in ihrem Angebot, davon Ethereum, Bitcoin undLitecoin sowie mehrere alternativen Coins ist CoinDeal dabei eine derdynamischsten Plattformen für den Austausch der Kryptowährung. Von anderenunterscheidet sich diese Plattform aber dadurch, dass sie den Benutzern dieMöglichkeit bietet, über die Einführung neuer Kryptowährungen abzustimmen. Beientsprechender Stimmenanzahl kann dann eine neue Währung der Plattformhinzugefügt werden.