CoinBene startet den Internet of People (IoP)-Handel

Die weltweite Trading-Plattform kündigt die Notierung desdigitalen Assets an, das sicherstellen soll, dass diedezentralisierte Plattform für Anwendungen und Zahlungsverkehrordnungsgemäß funktioniertSingapur (ots/PRNewswire) - CoinBene, eine globaleTrading-Plattform die laut CoinMarketCap zu den 10 größten der Weltzählt, bleibt bei seiner Strategie, seinen Kunden die größtmöglicheAnzahl digitaler Assets anzubieten und kündigt seine Notierung desInternet of People (IoP) an.Das IoP wurde mit dem Versprechen eingeführt, mehr als eineKryptowährung zu sein. Es ist ein dezentralisiertes Netzwerk, dasP2P-Vorgänge ohne Mittler ermöglicht, sodass Anwendungen undZahlungen günstiger erstellt werden können und die User gleichzeitigvolle Kontrolle über ihre persönlichen Daten haben.Dies kann durch die Verwendung der IoP-Währung im IoP-Netzwerkdurchgeführt werden. Sie basiert auf dem Core (0.15.0.1) von Bitcoinund nutzt derzeit einen leicht modifizierten Proof-of-work-Konsensund verwendet Whitelist-Adressen, um die ASIC-Gefahr zu vermeiden.Dieses Jahr wird das IoP einen neuartigen Konsensusmechanismus aufBasis von gerichteten azyklischen Graphen (DAG), byzantinerFehlertoleranz und virtuellem Voting vorstellen, damit alles nochfairer und effizienter wird. IoP hat eine Maximalversorgung von 21Millionen Einheiten. Der Börsenwert des Assets beträgt momentan 2,8Millionen USD.Was bedeutet dies?Die Notierung hilft dem IoP dabei, sein Ziel zu erreichen, zumInternet der Menschen zu werden, Anwendungen und Zahlungen zudezentralisieren und der Gemeinschaft Einrichtungen und einfachereTransaktionen zu ermöglichen."Wir freuen uns, jetzt Teil der Geschichte des IoP zu sein undunterstützen das Asset, Marktanteile zu gewinnen und dieHerausforderung zu meistern, eine dezentralisierte Zahlungs- undAnwendungsplattofrm zu werden", meinte Feng Bo, Global VP vonCoinBene.Feng Bo bestätigt damit die Meinung von Kristian Schmid zurNotierung an einer globalen Handelsplattform."Unser Partner hat viel Zeit investiert, das Projekt des IoP, dieKryptowährung und unsere Ziele zu verstehen. Es ist kein Zufall, dassCoinBene so schnell gewachsen und ein inzwischen ein wichtiger Playeram Markt ist. Diese Form der gegenseitigen Unterstützung entsprichtgenau dem Einsatz, den das IoP zur Unterstützung der Verschlüsselungund der Welt im Allgemeinen bringt", so Schmid.Der CoinBene-Vorstand glaubt, dass das IoP letztendlich recht hat:die Plattform hat ungefähr 1,5 Millionen Nutzer und handelt mehr als4,5 Milliarden USD pro Monat.Informationen zu CoinBeneCoinBene ist eine der größten Trading-Plattformen weltweit undhandelt laut CoinMarketCap, einem Portal zur Analyse der Fluktuationdigitaler Währungen, weltweit mit durchschnittlich 4 Milliarden USDpro Monat. Das Startup wurde im November 2017 gegründet und hatbereits Kunden in 150 Ländern mit 1,5 Millionen aktiven Nutzern imletzten Monat. Das Unternehmen hebt sich von anderen Unternehmen ab,da es seine gesamte Leistung an den Bedürfnissen der Kundenausrichtet und mit Interessenvertetern des Markts zusammenarbeitet.Informationen zum Internet of People (IoP)Das Internet of People (IoP) ist ein dezenrtralisiertes Netzwerk,in dem fast jeder einen Knoten einrichten und betreiben kann. DasIoP erschafft das neue, dezentralisierte und gegen Zensurwiderstandsfähige Internet auf Basis des Mercury-Protokolls, einerknotenbasierten Umgebung zur Schaffung echt dezentralisierter Apps.Die Kryptowährung IoP Coin wurde geschaffen, um eine faire Verteilungvon Block-Rewards an die IoP-Community und ihre Mitgliederumzusetzen, den Bedarf an leistungsstarkem/energieintensivem Miningzu reduzieren und im IoP-Ökosystem für Dienste rund um Knoten unddApps zu zahlen.Pressekontakt:imprensa@coinbene.com.brWeitere Links:https://www.coinbene.comhttps://iop.global/https://coinmarketcap.com/exchanges/coinbene/https://coinmarketcap.com/currencies/internet-of-people/Original-Content von: CoinBene, übermittelt durch news aktuell