Coherus BioSciences Aktie: Durchbruch in der Krebsbehandlung!

Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd und Coherus BioSciences Inc (NASDAQ:CHRS) gaben positive Zwischenergebnisse der Phase-3-Studie CHOICE-01 bekannt, in der Toripalimab in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit Plattenepithel- oder Nicht-Plattenepithelkarzinomen untersucht wird.

Details zur Studie

Insgesamt wurden 465 therapienaive Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC (220 mit Plattenepithelkarzinom und 245 ohne Plattenepithelkarzinom) in die Studie aufgenommen.

Es wurde eine signifikante Verbesserung des progressionsfreien



