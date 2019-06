Cohda Wireless und Sasken beschleunigen durch eine Partnerschaft die Übernahme von V2X in vernetzten Fahrzeugen

Adelaide, Australien, und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Cohda Wireless, ein internationaler Marktführer für Technologie vonvernetzten autonomen Fahrzeugen, und Sasken Technologies Ltd. (BSE:532663) (NSE: SASKEN), ein führender Dienstleister fürProduktentwicklung und digitale Transformation, kündigten heute einestrategische Technologiepartnerschaft an, um die Übernahme von V2X(Fahrzeug-zu-Objekt) im Bereich vernetzte Fahrzeuge durch Nutzung vonMobilfunk- bzw. DSRC-Technologie (Dedicated Short RangeCommunication) zu beschleunigen. Die Unternehmen haben sichzusammengeschlossen, um ein komplettes Software-Referenz-Design fürTelematiksteuergeräte (Telematics Control Unit, TCU) zu gestalten,das die TCU-Software und -Middleware von Sasken sowie den DSRC/C-V2X-(Mobil-V2X-)Stack und Anwendungen von Cohda Wireless umschließt.Fabien Cure, Chief Engineer bei Cohda Wireless, sagte: "DiesePartnerschaft ist von internationaler Bedeutung, da sie dieMarkteinführungszeit für Initiativen von OEMs, Tier-1s undstaatlichen Verkehrsbehörden drastisch verkürzen wird. DieIntegration von Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) inSerienfahrzeugen ist sehr komplex und die gemeinsame Erfahrung vonCohda und Sasken bietet dem Markt eine einzigartige Komplettlösung.""Cohda ist das einzige Unternehmen, das V2X-Software in zweiAutohersteller-Plattformen integriert, während Sasken überumfangreiches Know-how mit Fahrzeugintegration verfügt. DiesePartnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für diesicherere und intelligentere Gestaltung von Straßenverkehrssystemen",fügte er hinzu.Sasken ist ein bevorzugter Partner mehrerer der führenden Tier-1sund OEMs, der Lösungen für Produktentwicklung in den Bereichenintegrierte Cockpitsysteme und autonomes Fahren bietet. Saskens mehrals zehnjährige Fachkenntnisse in der Automobilindustrie werden durchstarke Partnerschaften mit führenden Silikonanbietern undumfangreiche Erfahrung im Kommunikationsbereich gestützt."Durch unsere Zusammenarbeit möchten wir ein branchenführendesTelematik-Referenz-Design erstellen, von dem die Branchen fürautonome Fahrzeuge und Schwerlastfahrzeuge sowie das öffentlicheVerkehrswesen profitieren", so Calvin Nichols, VP und Leiter desAutomobilgeschäfts bei Sasken. "Aktuell besteht ein hohes Maß anIntegration von Software-Protokollen für Telematik, V2X undFahrzeugkommunikation in separaten elektronischen Modulen, wasKomplexität bedeutet. Diese Lösung ermöglicht die Integrationverschiedener Software-Anforderungen in einem Referenz-Design, dasOEMs und Tier-1s nutzen können, um ihre Produktentwicklungs- sowieMarkteinführungszeit zu optimieren", ergänzte er.Cohda Wireless und Sasken werden ihr gemeinsames Wissen im Bereichvernetzte Fahrzeuge nutzen, um den Straßenverkehr sicherer, grünerund intelligenter zu gestalten.Informationen zu Cohda Wireless: Bitte besuchen Sie für weitereDetails www.cohdawireless.com.comPressekontakt:grant@grantlaw.com.auInformationen zu Sasken: Bitte besuchen Sie für weitere Detailswww.sasken.comGeschäftskontakt: calvin.nichols@sasken.comMedienkontakt: pr@sasken.comOriginal-Content von: Sasken Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell