Cognitive Content Marketing: Wenn Künstliche Intelligenz Content produziert und distribuiert / AX Semantics, Kontrast und Textbroker präsentieren holistische Content-Strategien auf KI-Basis (FOTO)

Stuttgart (ots) -Künstliche Intelligenz ist das Trendthema der CeBIT 2017. Invielen Bereichen wird derzeit über den Einsatz von "ArtificialIntelligence" diskutiert. Was in der Praxis bereits möglich ist,zeigt das Team von AX Semantics gemeinsam mit Kontrast CommunicationServices und Textbroker. In der Digital Marketing Arena präsentierendie Technologieführer in Sachen Textautomatisierung mit ihrenPartnern neue Ansätze für die automatisierte Produktion undVerbreitung mehrsprachiger Inhalte in unterschiedlichenMarketingkanälen. So arbeiten bei der von Kontrast vorgestelltenLösung "spheer" Mensch und Maschine bei der Verknüpfung von ContentManagement, Natural Language Generation und Digital Asset Managementkünftig Hand in Hand. Gemeinsam mit Textbroker präsentieren dieStuttgarter Spezialisten zudem ganzheitliche Content Services.Bereits seit fast zwei Jahren kommen die Textroboter von AXSemantics bei Online-Shops, Medien und im Business IntelligenceBereich zum Einsatz. Die von Menschen trainierten Textroboter ziehenInformationen aus unterschiedlichen Datenquellen und erstellen darausindividuelle, qualitativ hochwertige Texte in verschiedenen Formaten.Sie sind ein bedeutender Bestandteil des von der DüsseldorferLösungsagentur Kontrast entwickelten Cognitive Content ManagementLösung "spheer", die Marketingprozesse in hohem Maße automatisiertund individualisiert.Deutlich höhere Effizienz: Zentrale Organisation stattfragmentierter LösungenDen heute vor allem bei großen Unternehmen weit verbreiteten,fragmentierten Infrastrukturen und Insellösungen im digitalenMarketing soll "spheer" ein Ende setzen. Die Lösung vereint dieMöglichkeiten und Kompetenzen des Content Managements, derTexterstellung sowie der Verwaltung und Verbreitung vonMarketing-Assets wie Bilder oder Visuals. Das "Cognitive ContentMarketing" schließt dabei nicht nur die vollständige Zentralisierungund Automatisierung von Inhalten auf komplexen, mehrsprachigenWebsites ein. Die selbstlernende, künstliche Intelligenz analysiertim Hintergrund auch die Performance der einzelnen Inhalte. So könnendie individuell ausgesteuerten Contents kontinuierlich angepasst undoptimiert werden."Wir richten uns mit dieser Lösung vor allem an Unternehmen mitkomplexen und umfangreichen Websites, bei denen die Organisation vonContent und die Identifikation von Optimierungspotentialen einengroßen Teil des Online Marketings ausmacht", skizziert JoachimFischer, CEO bei Kontrast, die wichtigste Zielgruppe der neuenLösung. "Wir haben mit 'spheer' die Vision von einer adaptiven undvollautomatisierten Website umgesetzt. Hier liegt unserer Meinungnach die Zukunft des Content Managements."Hybrides Content-Angebot für den hohen AnspruchTrotz des hohen Automatisierungsgrads gibt es Content-Arten, diemanuell erstellt werden müssen. Textbroker, waschechter Pionier unterden Textbörsen, nutzt die CeBIT um seinen neuen ganzheitlichenContent-Ansatz zu präsentieren. Bei dem Content-Marktplatz sindweltweit tausende Autoren mit unterschiedlichem Fachwissenangemeldet, die hochwertige redaktionelle Texte nach Kundenwunschschreiben. Mit Hilfe der technologischen Kompetenz von AX Semanticshat das Unternehmen, zu dessen Kunden weltweit führende,börsennotierte Konzerne zählen, das eigene Leistungsportfolio zueinem hybriden Content-Angebot erweitert."Vielfältiger, qualitativ hochwertiger Content ist die wichtigsteVoraussetzung, um im Internet gefunden zu werden", so Jochen Mebus,General Manager bei Textbroker. "Es reicht eben nicht, nur einenguten Blog zu betreiben oder nur die Produkte auf der Website zubeschreiben. Entscheidend ist die richtige Mischung, basierend aufeiner nach der jeweiligen Zielgruppe ausgerichtetenContent-Strategie, deren Wirkung zudem kontinuierlich gemessen undgegebenenfalls auch angepasst werden muss."Textbroker und AX Semantics decken mit ihrem Service- undProduktportfolio sowohl die konzeptionelle Seite als auch jedeVariation im Bereich Content-Produktion ab: von automatisiertemContent bis hin zu hochwertigen redaktionellen Inhalten. Die CeBIT inHannover nutzen die Unternehmen dazu, diesen ganzheitlichen Ansatzerstmals vorzustellen.Für Gesprächstermine wenden Sie sich bitte an den nachstehendenPressekontakt.Vorträge der Beteiligten in der Digital Marketing Arena:Montag, 20.3.201711:00 Fachbeitrag: Optimierung der Content-Redaktion, RüdigerPläster Director, Customer Solutions Kontrast Communication Services11:20 Elevator Pitch: Content Management der nächsten Generation,Jochen Mebus, General Manager Europe & Brazil Textbroker11:30 Experten-Panel: Smart Content & die redaktionelleAutomatisierung, Saim Rolf Alkan, Geschäftsführer AX SemanticsDienstag, 21.3.201714:10 Experten-Panel: Kontext & Datenqualität - RedaktionelleHerausforderungen für den E-Commerce-Erfolg, u.a. mit Jochen Mebus,General Manager Europe & Brazil TextbrokerMittwoch, 22.3.201711:00 Fachbeitrag: Optimierung der Content-Redaktion, RüdigerPläster, Director Customer Solutions Kontrast Communication Services11:20 Elevator Pitch: Content Management der nächsten Generation,Jochen Mebus, General Manager Europe & Brazil Textbroker11:30 Experten-Panel: Smart Content & die redaktionelleAutomatisierung, Saim Rolf Alkan Geschäftsführer AX SemanticsDonnerstag, 23.3.201711:50 Experten-Panel: Landing Pages versus personalisierteContent-Plattformen, Philipp Renger, Marketing & PR Manager AXSemantics13:00 Experten-Panel: Content Marketing - strategisch organisiert.Prinzipen und Erfolgsfaktoren, Rüdiger Pläster Director, CustomerSolutions Kontrast Communication Services17:30 Abschlussdiskussion: Ready for Intelligent & AutomatedMarketing, Philipp Renger, Marketing & PR Manager AX Semantics