Cognigy zählt zu Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit einer Wachstumsrate von 987,45 Prozent schafft es Cognigy in die Top 10 der Deloitte Technology Fast 50 2021.Cognigy erhielt vergangene Woche den Deloitte Technology Fast 50 Award und belegt im Ranking den neunten Platz. Mit dem Award prämiert Deloitte die 50 Wachstumschampions der Tech-Branche, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Innerhalb dieses Zeitraums konnte Cognigy ein Wachstum von 987,45 Prozent erzielen. Maßgeblich für diesen Erfolg war die selbst entwickelte Low-Code Conversational AI-Plattform Cognigy.AI.Mit Cognigy.AI hat Cognigy eine KI-Plattform zum Aufbau von intelligenten Telefon- und Chatbots zur Automatisierung von Kunden- und Mitarbeiterservices über natürliche Sprache geschaffen. Die Low-Code-Plattform ermöglicht es Nutzern ohne technischen Hintergrund, eigenständig Voice- und Chatbots zu programmieren und diese in über 100 Sprachen anzubieten. Cognigy.AI ist DSGVO-konform und AIC4-geprüft (Artificial Intelligence Cloud Services Compliance Criteria Catalogue des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik). Die Lösungen von Cognigy werden branchenübergreifend in der Versicherungs-, Reise- und Verkehrs- sowie Energiebranche und im E-Commerce-Umfeld eingesetzt. Auch Öffentliche Einrichtungen und Behörden nutzen diese fortschrittliche Technologie. Das heißt, sie können flexibel an die Bedürfnisse von Unternehmen aus verschiedensten Branchen angepasst werden.Philipp Heltewig, CEO und Co-Founder von Cognigy, freut sich, beim renommierten Technology Fast 50 Award für die eigene Unternehmensleistung ausgezeichnet worden zu sein: "Wir fühlen uns geehrt, unter den Top 10 der Technology Fast 50 und Teil des starken Technologienetzwerkes von Deloitte zu sein. Die Auszeichnung unterstreicht den enormen Bedarf an leistungsstarker KI-Technologie und bestärkt uns in unserer Vision, leistungsstarke Conversational AI leicht zugänglich zu machen und die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation von Unternehmen weltweit auf ein neues Level zu heben.""Start-ups und Scale-ups stehen für Innovationen, denn sie etablieren in der Regel Produkte und Dienstleistungen, die zukünftige Entwicklungen bereits aufgreifen", so Dr. Andreas Gentner, Partner und Industry Lead Technology, Media und Telecommunications bei Deloitte. "Es freut uns, dass wir durch die gemeinsame Preisvergabe das aus dem Fast 50 Award hervorgegangene Technologienetzwerk weiter stärken können."Über CognigyCognigy ist ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI zur Unterstützung der Automatisierung im Kundenservice. Mit der Low-Code-Plattform Cognigy.AI können Unternehmen ihre Contact Center für die Kunden- und Mitarbeiterkommunikation mit intelligenten Voice- und Chatbots automatisieren. Cognigy.AI sorgt mithilfe präziser, zuverlässiger Absichtserkennung, menschenähnlichen Dialogen und nahtloser Integration in Backend-Systeme für überzeugende Nutzererlebnisse und trägt maßgeblich zu einer Senkung der Supportkosten bei. Cognigy.AI ist in SaaS- und On-Premise-Umgebungen verfügbar und unterstützt Konversationen in jeder Sprache und über jeden Kanal einschließlich Telefon, Webchat, SMS und mobile Apps. Zum weltweiten Kundenportfolio von Cognigy gehören Daimler, Bosch, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG und viele mehr. Erfahren Sie mehr unter cognigy.com.Über DeloitteDeloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild "making an impact that matters" täglich leben: www.deloitte.com/de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3367749-1&h=944612565&u=http%3A%2F%2Fwww.deloitte.com%2Fde&a=www.deloitte.com%2Fde).Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), ihr weltweites Netzwerk von Mitglieds-unternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig ver-pflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haf-ten nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns