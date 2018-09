Cognex: Was ist jetzt angebracht?

Cognex weist zum 21.09.2018 einen Kurs von 58,13 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt.

Unsere Analysten haben Cognex nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cognex investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,32 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Electrical Equipment einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,79 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Cognex damit 10,08 Prozent unter dem Durchschnitt (9,61 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Electrical Equipment" beträgt -0,18 Prozent. Cognex liegt aktuell 0,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 39,79. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cognex zahlt die Börse 39,79 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Electrical Equipment" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 135,92. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.