Cogent Communications: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Cogent Communications, ein Unternehmen aus dem Markt "Alternative Träger", notiert aktuell (Stand 09:40 Uhr) mit 63.02 USD mehr oder weniger unverändert (-0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Cogent Communications auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Cogent Communications-RSI ist mit einer Ausprägung von 21,45 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 31,72, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cogent Communications aktuell 4,06. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,41 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Cogent Communications bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Cogent Communications wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.