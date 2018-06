Cogent Communications: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Per 28.06.2018 wird für die Aktie Cogent Communications am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 53,8 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Alternative Träger".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cogent Communications mit einem Wert von 130,33 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Telecom" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 71,12 , womit sich ein Abstand von 83 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Cogent Communications hat mit einer Dividendenrendite von 3,88 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,98%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Telecom"-Branche beträgt -1,1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cogent Communications-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Bei Cogent Communications konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Cogent Communications in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Cogent Communications für diese Stufe daher ein "Sell".