Cofound.it gibt teilnehmende Teams kommender Live-Crowdsale-Veranstaltung bekannt

Sechs Start-ups zur Teilnahme an Cofound.it Playoffs ausgewähltLjubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) - Cofound.it, führendePlattform für die Schulung der vielversprechendstenBlockchain-Start-ups der Welt, hat die sechs Start-ups bekanntgegeben, die von seiner Community für die Teilnahme an den Cofound.itPlayoffs ausgewählt wurden. Die Start-ups werden am 30. November ander Live-Crowdsale Veranstaltung im slowenischen Ljubljanateilnehmen. Dort sind auch Inhaber des Cofound.it Priority Pass undweitere Unterstützer anwesend. Das Ziel der Teams besteht darin, inden 30 Stunden des Crowdsale bis zu 400.000 USD einzunehmen. DieVeranstaltung ist exklusiv für Inhaber des Priority Pass zugänglich.Folgende sechs Teams nehmen an den Cofound.it Playoffs teil:- Datafund, eine Plattform für den individuellen Datenschutz- ENTX, eine Plattform, die faire Marktbewertung für digitale Aktivabereitstellt- Aversafe, eine Plattform für die Bestätigung von Zugriffsdaten- Legacy, eine Plattform für intelligente Testamente und digitaleZeitkapseln- Media Sifter, eine News-Aggregator-Plattform- UNICO, eine Plattform für digitale Knappheit"Diese Teams sind die ersten Crowdsales des Seed-Programms vonCofound.it. Die Unterstützung unserer Mitglieder mit einem PriorityPass ist in dieser ersten Finanzierungsrunde entscheidend. DieseTeams befinden sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung.Deswegen erhalten alle Mitglieder mit einem Cofound.it Priority Pass,welche die Crowdsales unterstützen, einen Bonus von 100 % beiEthereum für die eingebrachten Mittel", sagte David Prais, Leiter desSeed-Programms von Cofound.it.Im Rahmen der Veranstaltung können Inhaber des Priority PassBeiträge zu den Seed-Crowdsales ihrer bevorzugten Start-ups leistenund ihnen bei der Entwicklung ihrer Teams und Produkte helfen, um sobei der Vorbereitung auf künftige, öffentliche Crowdsales zur Seitezu stehen.Kostenlose Eintrittskarten für die Veranstaltung sind jetztexklusiv für die Priority Pass Community erhältlich. Zudem wird dieVeranstaltung in einem Live-Stream für die weltweiteBlockchain-Community übertragen.Die Cofound.it Playoffs beginnen am 30. November um 10:00 Uhr CETund enden am 1. Dezember um 16:00 Uhr CET.Weitere Informationen über die Veranstaltung und die ausgewähltenTeams erhalten Sie unter cofound.it/playoffs(https://cofound.it/playoffs)Über Cofound.it:Cofound.it ist eine Plattform, die Unterstützer mit Schulungen fürTeams verbindet, um konkurrenzfähige Blockchain-Firmen zu werden. Derintensive Schulungsprozess von Cofound.it gewährleistet, dass Teamsgut vorbereitet in ihre Crowdsales hineingehen: mit einem solidemGeschäftsplan, einer Gemeinschaft engagierter früher Unterstützer undeinem Plan für die Durchführung, der mit allen Bestimmungen konformist. Cofound.it Seed ist ein Programm, das sich speziell anBlockchain-Start-ups in einer Frühphase ihrer Entwicklung wendet. DieTeams erhalten in einem kleinen Crowdsale Bestätigung undFinanzierung. Damit können sie sich vor dem größeren Crowdsale aufdie Projektentwicklung konzentrieren.Pressekontakt:Lucinda Bell1-917-602-3250lucinda@wachsmanpr.comOriginal-Content von: Cofound.it, übermittelt durch news aktuell