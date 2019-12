Coffee to go: Lehrvideo erklärt richtigen Umgang mit mitgebrachten Mehrwegbechern (VIDEO)

Berlin (ots) - Mehrwegbecher für den "Coffee to go" selbst mitzubringen, istmittlerweile weit verbreitet. Der Lebensmittelverband Deutschland hat einLehrvideo für Servicekräfte veröffentlicht, das den hygienischen Umgang mitKundenbechern erklärt. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal des Verbandsabrufbar: https://youtu.be/Yg8dGd6LqtY.Bereits jeder zweite Kaffeetrinker, der auf dem Weg zur Arbeit ein Kaffeegetränkholt, nutzt einen eigenen Mehrwegbecher. Dennoch werden jährlich noch 2,8Milliarden Einwegbecher in Deutschland verbraucht. Davon sich 60 Prozentkunststoffbeschichtete Papierbecher, die allein rund 8 Millionen Stadtmülleimerpro Jahr füllen. Dr. Sieglinde Stähle aus der Wissenschaftlichen Leitung desLebensmittelverbands erläutert: "Der Kaffee unterwegs ist aus unserer modernenLebenswelt nicht mehr wegzudenken. Aber leider tragen Einwegbecher, vor allemdurch die Kunststoffdeckel, zur Anhäufung von Verpackungsmüll bei. Wir wollenals Lebensmittelbranche im Sinne der Nachhaltigkeit aktiv dazu beitragen, dassan dieser Stelle der Einweg-Packstoff reduziert werden kann. Die Nutzung vonMehrwegbechern ist aber nicht nur, wie jüngst diskutiert, eine Frage desrichtigen Materials, sondern sie muss auch hygienisch einwandfrei ablaufen,damit die Lebensmittelsicherheit gewährleistet ist und dieLebensmittelunternehmer ihre Sorgfaltspflicht erfüllen können. Deshalb haben wirauf Grundlage unserer anerkannten Leitlinie zum hygienischen Umgang mitkundeneigenen Bechern ein Lehrvideo erstellt, das den Kolleginnen und Kollegenim Gastronomiebereich sowie in Bäckereien und weiteren Verkaufsstellen diewichtigsten Anforderungen erklärt und ihnen konkrete Handlungsempfehlungen gibt.Dadurch stärken wir ihre Kompetenz und die Bereitschaft vor allem auch kleinergastronomischer Einrichtungen, diesen Service für ihre Kundinnen und Kundenflächendeckend anzubieten."Das Lehrvideo basiert auf einem Merkblatt für den Umgang mit mitgebrachtenCoffee-to-go-Bechern, das der Lebensmittelverband im letzten Jahr veröffentlichthat und das als wirtschaftsseitige Leitlinie gilt ("Hygiene beim Umgang mitkundeneigenen Bechern zur Abgabe von Heißgetränken in Bedienung oderSelbstbedienung - Merkblatt Coffee to go", abrufbar unter http://ots.de/CVcTp6).Die Leitlinie entstand unter Mitwirkung folgender Verbände: Bundesverband derSystemgastronomie (BdS), Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH),Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), Deutsche Gesellschaft fürHauswirtschaft, Deutscher Konditorenbund sowie Zentralverband des DeutschenBäckerhandwerks. Die Leitlinie ist von allen Bundesländern und damit bundesweitvon den Überwachungsbehörden anerkannt und gibt deshalb den verantwortlichenLebensmittelunternehmen besondere Verfahrenssicherheit.1.) Tchibo Kaffeereport 2019, http://ots.de/Vais4x2.) Pressemitteilung "Mehrweg statt Einweg für Kaffee und Co." desUmweltbundesamts vom 21.5.2019, http://ots.de/Ajz4VjLebensmittelverband Deutschland e. V.Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette "von Acker bis Teller", aus Landwirtschaft, Handwerk,Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auchprivate Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.Pressekontakt:Für weitere InformationenLebensmittelverband Deutschland e. V.Dr. Sieglinde StähleWissenschaftliche LeitungClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-142staehle@lebensmittelverband.deÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel. +49 30 206143-127struck@lebensmittelverband.delebensmittelverband.detwitter.com/lmverbandfacebook.com/unserelebensmittelinstagram.com/unserelebensmittelWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12796/4460732OTS: Lebensmittelverband Deutschland e.V.Original-Content von: Lebensmittelverband Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell