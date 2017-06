Coffee To Go & Come Back: Tchibo setzt auf Mehrweg statt Einweg (FOTO)

Hamburg (ots) -"Coffee To Go" ist ein gesellschaftlicher Trend: Rund 30 % allerKaffeegetränke werden heute unterwegs konsumiert. In der Regel imEinweg-Pappbecher. Keine Frage: Becher mehrfach zu verwenden wäreumweltverträglicher.Um Kunden für das Thema zu sensibilisieren, bietet Tchibo inseinen Kaffeebars kommende Woche neue, hochwertige Mehrwegbecher invier Farben zum günstigen Einführungspreis von 1,50 Euro an. Und: Wersein Heißgetränk direkt in einen Mehrwegbecher, egal welchen, in derFiliale befüllen lässt, erhält ab Montag bei Tchibo 10 Cent Rabatt.Weitere Infos und Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link:http://bit.ly/2rOdimYPressekontakt:Sandra Coy | Sprecherin Nachhaltigkeit & QualitätTchibo GmbH | Corporate Communications (CC)Überseering 18 | 22297 HamburgTel. +49 40 6387-2818 | Mobil +49 171-1940378sandra.coy@tchibo.de | www.tchibo.comblog.tchibo.com | twitter.com/Tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell