Coface will investieren und wachsen / Kreditversicherer mit neuem Aktionär und Strategieplan bis 2023

Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface will in den nächstenJahren weiter wachsen. Das aber nicht um jeden Preis, sagte Coface-CEO XavierDurand: "Im Vordergrund steht profitables Wachstum." Zeitgleich mit derVeröffentlichung eines neuen Strategieplans bis 2023 durch Coface meldet diederzeitige Mehrheitsaktionärin Natixis den geplanten Verkauf von 29,5 Prozentdes Coface-Aktienkapitals an die Arch Capital Group. Der internationaleVersicherer und Rückversicherer wird vorbehaltlich der regulatorischen Prüfungendann neuer Mehrheitsaktionär. Natixis wird nach dem Anteileverkauf noch 12,7Prozent der Coface-Aktien halten.Der Wechsel im Aktionärskreis werde keinen Einfluss auf das operative Geschäftder Coface haben, sagte der CEO. Xavier Durand stellte in einerInvestorenkonferenz das neue Coface-Strategieprogramm "Build to Lead" vor. Esfokussiert neben dem Kerngeschäft Kreditversicherung, mit dem derzeit 88 Prozentdes Umsatzes erzielt werden, auch auf weitere Angebote im Forderungsmanagementfür Unternehmen. So sollen Einzelrisikoabsicherungen, das Kautionsgeschäft undWirtschaftsinformationen ausgebaut werden. In Deutschland soll Factoring stärkerwachsen. Hier zählt die Coface Finanz GmbH mit 13 Prozent Marktanteil zu dendrei größten Anbietern.Der Coface-CEO setzte auch konkrete Finanzziele, die während des Zeitraums bis2023 stabil gehalten werden sollen. So wird unter anderem eineSchaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) um 80 Prozent angestrebt, 3 Prozentpunkteniedriger als im jetzt abgelaufenen Programm "Fit to Win". DieDividendenausschüttung soll mindestens 80 Prozent betragen, was einer Erhöhungum 20 Punkte entspricht. Und die angestrebte Solvabilitätsquote liegt imZielbereich 155 bis 175 Prozent.Xavier Durand sagte in der Analystenkonferenz, dass er für dieKreditversicherung ein langfristiges strukturelles Wachstum sieht. Cofaceverfüge über beste Grundlagen, die es in diesem attraktiven Markt zu nutzengelte: "Globale Präsenz, starke Fachkompetenz, Größe und Flexibilität, die wirweiter ausbauen werden. Wir werden den geschäftlichen und kulturellen Wandel,der bei Coface im Gang ist, vertiefen und ausweiten, um ein anerkannterBranchenführer zu werden."Mit "Fit to Win" Ziele erreichtDas jetzt abgelöste Programm hatte neben der Verbesserung der operativenProzesse auch Kosteneinsparungen zum Ziel. "Die für 2018 geplanten 30 MillionenEuro wurden deutlich übertroffen und erreichten vergangenes Jahr 48 MillionenEuro, fast 10 Prozent der ursprünglichen Kostenbasis. Die Combined Ratio lag bei77,7 Prozent und damit deutlich unter den angestrebten 83 Prozent über dengesamten Zyklus.Durch die Konzentration auf die Servicequalität hat die Kundenbindung einRekordniveau erreicht. 92 Prozent der Kunden blieben Coface 2019 treu. DasStreben nach größerer kommerzieller Effizienz hat die Zahlen des Neugeschäftsangekurbelt. Die Gruppe steigerte 2019 dem globalen Umsatz um 7 Prozent auf rund1,5 Milliarden Euro. Der Netto-Gewinn legte um fast 20 Prozent auf 146,7Millionen Euro zu. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren hat Coface wieder zweiÜbernahmen angekündigt: PKZ in Slowenien und GIEK Kredit in Norwegen. Derzeitbeschäftigt Coface über 4200 Mitarbeiter aus 72 Nationen."Build to Lead" im Kontext von Risiken und ChancenDas wirtschaftliche Umfeld, in dem Coface tätig ist, wird immer wenigervorhersehbar. Folglich nehmen die Risiken für Unternehmen zu. "Aber diesesUmfeld bietet auch Chancen für Coface", sagt Xavier Durand. Dazu gehören diestärkere Nachfrage nach Versicherungen, steigender Finanzierungsbedarf sowie derEinsatz relevanter Wirtschafts- und Bonitätsinformationen. "Deshalb wird Cofaceihre Fähigkeiten im Bereich der Risikozeichnung und des Informations- undSchadenmanagements weiter ausbauen. Wir werden in neue Technologien investierenund durch selektives Wachstum Werte schaffen." 2019 deckte Coface weltweitForderungen von Unternehmen in Höhe von rund 540 Milliarden Euro.