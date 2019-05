Coface erwartet mehr Insolvenzen in Europa / Neuer Konjunkturfrühindikator sieht keine Rezession, aber erhebliche Probleme

Mainz (ots) - Das Wachstum des Welthandels verlangsamt sich: Lauteiner Prognose des internationalen Kreditversicherers Coface auf 2,3Prozent gegenüber 3 Prozent im Jahr 2018. Das globale BIP-Wachstumwird voraussichtlich das niedrigste seit 2016 sein. Hier erwartetCoface mit 2,9 Prozent 0,3 Prozentpunkte weniger als 2018. In diesemKontext werden wohl die Unternehmensinsolvenzen in 26 der 39 vonCoface untersuchten Länder steigen, im Jahr 2018 waren es nur 19Länder."Der längste Industrieaufschwung der letzten 30 Jahre in derEurozone endete schon im vergangenen Herbst. Die Auswirkungen warenEnde 2018, aber auch im ersten Quartal 2019 zu spüren", erklärteChristiane von Berg, Regional Economist bei Coface für die RegionNordeuropa, beim Kongress Länderrisiken von Coface in Mainz. Sierechnet mit einem Anstieg der Insolvenzen in Westeuropa um 3 Prozentund um 4 Prozent in Mittel- und Osteuropa. "In Deutschland ist dieErosion des Unternehmervertrauens im Verarbeitenden Gewerbe vielstärker ausgeprägt als in den Nachbarländern. Die große Offenheit derdeutschen Wirtschaft und das Engagement in risikoreicherenDestinationen wie Türkei, Großbritannien, China und - in geringeremMaße - auch den USA bremsen den Auslandsumsatz."Christiane von Berg konstatiert eine gegenläufige Entwicklung inder deutschen Wirtschaft. "Während die Wirtschaftsaktivität imVerarbeitenden Gewerbe deutlich abgenommen hat, wächst derDienstleistungssektor anhaltend weiter. Die Frage ist, ob sich beideWirtschaftssektoren gegenseitig ausgleichen können. Unser neuerCoface-Konjunkturfrühindikator sagt ja, so gerade." Gegenüber anderenIndikatoren gehen in das Prognosemodell der Coface die eigenenBerechnungen zur Insolvenzentwicklung ein. "Hier muss man sagen: Dieguten Zeiten sind vorbei. Auch wenn wir keine Rezessionprognostizieren, wird das Umfeld für Unternehmen deutlichanspruchsvoller. Wir waren in den letzten acht Jahren immer sinkendeInsolvenzzahlen gewöhnt. Für einige Unternehmen wird es 2019dahingehend ein böses Erwachen geben", erwartet Christiane von Berg.Deutschland liegt bei der Insolvenzprognose mit plus 2 Prozentnoch leicht unter der Prognose für den Euroraum. Insgesamt zeigensich die Länder Nordeuropas noch recht stabil. Wenig verwunderlichist die Situation von Großbritannien mit erhöhten Insolvenzen (plus7,5 Prozent) aufgrund des Brexits und der damit verbundenenpolitischen Unsicherheit. Ähnlich ergeht es Italien, wo das Wachstummehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist und sich dieRegierungskoalition intern bekämpft. Hier dürften die Pleiten um 7Prozent zunehmen.Mit einigen Sorgen blickt Coface auf bestimmte Branchen. Nach demAutomobilsektor, dessen Bewertung in Europa, Nordamerika undLateinamerika Anfang des Jahres herabgestuft wurde, spüren nun dieZulieferer die Folgen des sinkenden Automobilabsatzes. Besondersbetroffen ist der Chemiesektor. Die petrochemischen Unternehmenreagieren zudem empfindlich auf die steigenden Öl- und Ethanpreisesowie auf Änderungen des regulatorischen Rahmens und des Verhaltensder Verbraucher. Diese Entwicklung veranlasst Coface, denChemiesektor in den Vereinigten Staaten, Deutschland und denNiederlanden auf mittleres Risiko und auf hohes Risiko in Frankreich,Großbritannien und Italien herabzustufen.Mehr Infos: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell