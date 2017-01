Coface aktualisiert Länderbewertungen

Mainz / Paris (ots) - Unsicherheiten prägen globaleswirtschaftliches Klima / Welthandel von Protektionismus bedroht /Mexiko und Südafrika herabgestuftAnlässlich der Country Risk Conference in Paris veröffentlicht derinternationale Kreditversicherer Coface seine aktualisiertenLänderrisikobewertungen und die Wachstums-Aussichten für das Jahr2017. Nach zwei Jahren langsamerem Weltwirtschaftswachstum in Folge,rechnen die Coface-Experten mit einer leichten Verbesserung desWachstums von 2,5% in 2016 auf 2,7% für 2017. Verantwortlich dafürist der Aufschwung der Geschäfte in den Schwellenländern (4,1%Wachstum) aufgrund der leichten Erholung in Brasilien und Russland,die die Abkühlung in China mehr als ausgleichen. Für dieIndustrieländer erwartet Coface ein stabiles Wachstum von 1,6%.Die trübe Entwicklung des Welthandels (Prognose bei 2,4% für 2017)könnte durch eine Wiederkehr von protektionistischen Maßnahmen - inFolge der Wahl Donald Trumps - weiter verschlimmert werden.Kurzfristig würden solche Maßnahmen aufgrund des langjährigenAufschwungs in den USA (für 2017 wird ein Wachstum von 1,8% erwartet)allerdings einen geringeren Effekt auf die dortige Wirtschaft haben,als auf die Länder, die stark vom Export in die USA abhängen-insbesondere Honduras, El Salvador, Mexiko und Ecuador sowie einigeasiatische Länder wie Vietnam und Thailand.Aufgrund von Mexikos starker Abhängigkeit von Exporten in die USA,die 7% des BIP ausmachen, und einer höheren Inflation und sinkenderInvestitionen, stuft Coface die Länderrisikobewertung des Landes aufB herab. Argentinien hingegen sollte nach einem schwierigen Jahr dieersten positiven Effekte seiner Reformen ernten und wird daher auf Bherauf gestuft. Der Anstieg von politischen und sozialen Spannungenplus sehr schwaches Wachstum in Südafrika ist u.a. Grund für dieHerabstufung der Länderbewertung auf C. Spanien wird auf A3heraufgestuft, während Island und Zypern, wo die Risiken imZusammenhang mit den auferlegten Kapitalverkehrskontrollen sinken,nun mit A2 und B bewertet werden. Estland (A2), Serbien (B) undBosnien-Herzegowina (C) verbessern sich im Geschäftsklima und dasWachstum erreicht ein komfortables Niveau. Bulgarien (A4) bestätigtdie beobachtete Erholung dank eines moderaten Wachstums und derandauernden Konsolidierung im Bankensektor. Ghana (B) hat dendemokratischen Reifetest im Dezember bestanden und steuert dieöffentlichen Finanzen besser. Auch Kenia (A4), das einen Anstieg imTourismus und höhere staatliche Investitionen verzeichnet, hat Cofaceheraufgestuft.Über CofaceDie Coface-Gruppe, ein weltweit führender Kreditversicherer,schützt Unternehmen überall auf der Welt vor Forderungsverlusten, imInlandsgeschäft und im Export. 2015 erreichte die Gruppe mit rund4.200 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 1,49 Mrd. Euro.Coface ist in 100 Ländern direkt oder durch Partner vertreten undsichert Geschäfte von 50.000 Unternehmen in mehr als 200 Ländern ab.Jedes Quartal veröffentlicht Coface Bewertungen von 160 Ländern.Diese Länderbewertungen basieren auf der spezifischen Kenntnis desZahlungsverhaltens von Unternehmen und der Expertise von 660Kreditprüfern und Kreditanalysten, die nah bei den Kunden und derenDebitoren arbeiten. www.coface.dePressekontakt:Erich Hieronimus /Pressesprecher / KommunikationT.: +49 (0) 6131 / 323-541erich.hieronimus@coface.comCoface, Niederlassung in DeutschlandIsaac-Fulda-Allee 1, 55124 MainzT. +49 (0) 6131 / 323-0 - www.coface.deCompagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA,Niederlassung in Deutschland (Coface)Amtsgericht Mainz HRB 44266 - Hauptbevollmächtigter: Téva PerreauHauptsitz: Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce ExtérieurSA, ParisR.C.S. Nanterre 552069791 - Directeur Général: Xavier DurandOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell