Coeur Mining: Wie fallen Erwartungen an die Ergebnisse aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Coeur Mining":

Der Gold- und Silberminenproduzent Coeur Mining hat bereits vor einigen Wochen die Produktionsdaten per erstes Quartal 2018 präsentiert. Auf Silberäquiavalenzbasis wurden 8,3 Mio. Unzen produziert, was einer leichten Steigerung von 3,75 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht sowie einem Rückgang von 23 % gegenüber dem vierten Quartal 2017. Die Produktionsprognose, die das Unternehmen mit 36-39,4 Mio. Unzen beziffert, wurde bestätigt. In ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.