Coeur Mining: Fundamental etwas unklar, technisch interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Coeur Mining":

Lieber Leser,

die Aktie des Silberminenbetreibers Coeur Mining war im vergangenem Jahr eine der am besten performenden Aktien unter den großen Peers. Es stand ein Wertgewinn von etwa 268 % zu Buche. Doch in diesem Jahr hat sich das Blatt gewendet und die diesjährige Performance liegt nur leicht oberhalb der Aktie von Tahoe Resources. Das mag teilweise damit zusammenhängen, dass Coeur Mining einen hohen Leverage gegenüber dem Preis selbst in Form einer hohen Verschuldung bietet, der sich aber bekanntlich sowohl nach oben als auch unten auswirkt.

Produktion soll steigen

Per Q1 2017 hat Coeur Mining eine Silberproduktion von 9,2 Mio. Unzen (Silber Equivalente) bekannt gegeben. Ein Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr, aber ein Rückgang von 8,0 % gegenüber dem Vorquartal. Für das laufende Jahr soll die Produktion zwischen 38,1-41,2 Mio. Unzen liegen. Das würde einen Anstieg von 9,0 % gegenüber 2016 bedeuten.

Kosten sollen stabil bleiben aber nicht weiter fallen

Coeur Mining gehörte zuvor zu den High-Cost-Produzenten. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen versucht, die Kosten deutlich zu drücken, was auch teilweise gelang. Die All-in Sustaining Costs (AISC) waren per Q1 2017 um 7 % niedriger als im Quartal zuvor. Sie lagen bei 15,02 US-Dollar je Unze. Die Guidance für 2017 liegt allerdings zwischen 15,75-16,25 US-Dollar, was im Umkehrschluss bedeutet, dass eine weitere Kostenreduktion nicht erwartet wird.

Es sollte klar sein, dass das Unternehmen umso mehr produzieren sollte, je niedriger die Kosten ausfallen, um Wachstum bei den Umsätzen generieren zu können. Im Verlauf der nächsten Quartale wird ein deutliches Produktionswachstum bei Coeur Mining erwartet. Bei kaum weiter fallenden Kosten sowie nur mäßig steigenden Silber- und Goldpreisen dürften sich die Erwartungen an die Kursentwicklung ebenfalls in Grenzen halten. Hier liegt der Fokus also weiterhin stark auf dem Silberpreis.

Markttechnischer Ausbruch könnte weitere Stabilität andeuten

Aus der markttechnischen Perspektive erholt sich die Aktie derzeit und bewegt sich nun nahe der oberen Korrekturtrendlinie. Diese verläuft in etwa bei 10 US-Dollar je Aktie. Ein technischer Ausbruch könnte die Zuversicht der Anleger bezüglich des Silberpreises bestätigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.