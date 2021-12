Coeur Mining-Aktie: Es droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung

Übergeordnet befindet die die Coeur-Mining-Aktie bereits seit dem Hoch vom 10. November bei 7,64 US-Dollar in einer Abwärtsbewegung. Der ursprüngliche Trend konnte zwar inzwischen zur Seite hin verlassen werden, nachdem die Aktie am 15. Dezember bei 4,56 US-Dollar ein Tief ausgebildet hatte und ein leichter Anstieg eingeleitet wurde. Er konnte in den letzten Tagen allerdings nicht mehr weiter fortgesetzt werden.

