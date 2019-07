Codorus Valley: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Am 27.07.2019, 11:32 Uhr notiert die Aktie Codorus Valley an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 23.08 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Codorus Valley erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -21,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 8,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -29,98 Prozent im Branchenvergleich für Codorus Valley bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,36 Prozent im letzten Jahr. Codorus Valley lag 29,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Codorus Valley weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,82 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 2,8 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,03 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Codorus Valley beläuft sich mittlerweile auf 22,98 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,08 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,44 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 21,98 USD. Somit ist die Aktie mit +5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".