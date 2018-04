Codewise stellt branchenweit erste KI-gestützte Lösung zur Optimierung von Anzeigen-Traffic und Angebotsanpassung vor

Künstliche Intelligenz ermöglicht Digital-Marketing-Expertenerstmals eine optimale Verteilung von Anzeigen-Traffic aufverschiedene AngeboteLondon (ots/PRNewswire) - Codewise, ein führender Anbieter vonAd-Exchange-, Ad-Measurement- und Optimierungsplattformen und daslaut Financial Times am zweitschnellsten wachsende UnternehmenEuropas, hat mit Voluum Tracker heute die weltweit erste KI-gestützteSuite für die Erfolgsmessung, Verwaltung und Optimierung vonOnline-Werbeaktivitäten vorgestellt. Die Grundlage hierfür bildet dierevolutionäre Offer Automation-Technologie.Die neue Technologie ermöglicht es Digital- undPerformance-Marketing-Experten sowie Medieneinkäufern, dieOnline-Werbeaktivitäten ihrer Agentur oder Marke optimal zukoordinieren, indem die zu einem bestimmten Zeitpunkt am bestengeeigneten Angebote ermittelt und der Anzeigen-Traffic automatischund in Echtzeit daran angepasst wird. Neben Steigerungen des ROI imzweistelligen Bereich lassen sich dadurch enorme Einsparungen deraufgewendeten Zeit und Budgets erzielen, die somit wieder in dasKampagnenmanagement investiert werden können. Hinzu kommt eineeffiziente Skalierfähigkeit, da praktisch unbegrenzte Angebotsvolumenin Echtzeit verarbeitet werden können."Die KI unserer datengestützten Engine ermittelt auf Basis derPerformance einer Online-Kampagne automatisch die optimale Verteilungdes Traffic und passt diesen entsprechend an - mit einer Genauigkeit,die mit manuellen A/B-Tests nicht zu erzielen ist. Dadurch wird derROI ebenso maximiert wie die Einnahmen pro Besucher und dieKonversionsrate", so Robert Gryn, CEO und Gründer von Codewise."Gestützt durch Offer Automation optimiert Voluum Kampagnenfortlaufend in Echtzeit. Die bislang ständig erforderliche Anpassungder Traffic-Flow-Strategie entfällt somit. Hinzu kommt dieunbegrenzte Kapazität für die Verarbeitung von Kampagnen,einschließlich Skalierbarkeit rund um die Uhr.""Ganz nach unserem Grundsatz 'von außen nach innen', also demengen Austausch mit unseren Kunden, haben wir ermittelt, was auf demMarkt benötigt wird: verwertbare Erkenntnisse und automatisierteWorkflows", sagt Dr. John Malatesta, Chief Revenue and MarketingOfficer bei Codewise. "Darauf gehen wir mit der SaaS-Plattform VoluumTracker ein, indem wir ihre KI für die Erfolgsmessung und Optimierungvon Kampagnen laufend mit neuen Fähigkeiten anreichern. Wenn derAd-Traffic manuell auf die verschiedenen Angebote verteilt wird, ohnedabei zu wissen, welches Angebot jeweils am besten geeignet ist,steigt der Zeit- und Budgetaufwand und die Performance leidet. OfferAutomation stützt entsprechende Aktionen dagegen intelligent aufDaten und setzt diese direkt um. So erzielen Marketing-Aktivitätendie maximale Wirkung."Weitere Informationen zu Voluum Offer Automation finden Sie unterhttps://voluum.com/offer-automation.Über CodewiseBei Codewise wird Talent gefördert. Seit 2011 bringt Codewisekreative Köpfe zusammen, die gemeinsam lösungs- undwachstumsorientierte Technologiekonzepte für Online-Werbungentwickeln. Daraus hervorgegangen sind die Flaggschiff-PlattformenZeropark, ein Performance-Traffic-Exchange, und Voluum, der führendeKampagnen-Tracker mit integrierter, nativer Demand-Side Platform fürOnline-Werbung. Codewise ist ein vollständig eigenfinanziertesVenture-Building-Unternehmen mit Hauptsitz in Krakau (Polen) undNiederlassungen in London und Santa Monica, das über 200 Mitarbeiterbeschäftigt und Kunden in mehr als 190 Ländern betreut.www.codewise.comÜber VoluumVoluum ist eine Marketing-Komplettplattform, diePerformance-Analytik, Tracking, Optimierung und den Medieneinkaufvereint. Die Suite umfasst Voluum Tracker, die für ihreZuverlässigkeit geschätzte, führende Lösung für dasgeräteübergreifende Performance-Tracking, sowie Voluum DSP, einenative Demand-Side Platform für Online-Werbung der nächstenGeneration. Filter zur Betrugsbekämpfung, Whitelisting-Funktionen undein extrem schnelles Reporting machen Voluum zur ersten Wahl für dieOptimierung und Skalierung von Online-Kampagnen. Das im September2014 eingeführte SaaS-Angebot basiert auf einer leistungsstarkenproprietären Datenbank und wird bereits von Tausenden Kunden in über190 Ländern genutzt. www.voluum.comÜber ZeroparkZeropark ist ein Performance-Traffic-Exchange, der Werbetreibende,Affiliate-Marketer und Medieneinkäufer in Echtzeit mit hochgradigperformance-starken Traffic-Quellen verbindet. Das Angebot umfasstsorgfältig ausgewählten Traffic aus Weiterleitungen von geparktenDomains, aus Apps für Mobilgeräte sowie aus Pop-ups (im Rahmen desPremium-Dienstes). Zeropark bietet leistungsstarke, durchmaschinelles Lernen gestützte Targeting-Optionen undOptimierungstools und zeichnet sich durch eine benutzerfreundlicheOberfläche aus. Zeropark verarbeitet jeden Tag 150 MillionenAnzeigenaufrufe. www.zeropark.comPressekontakt:media@codewise.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659010/Codewise_logo1_Logo.jpgOriginal-Content von: Codewise, übermittelt durch news aktuell