Codewise ernennt Dr. John Malatesta zum Geschäftsführer

Unternehmensgründer Robert Gryn zum Vorstandsvorsitzenden ernanntPalo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Codewise, der ersteAnbieter der Branche von KI-gestützten Online-Werbemessungs- undManagementlösungen für digitale Marketingfachleute, der von derFinancial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmenin Europa anerkannt wird, hat heute Dr. John Malatesta (46) zumGeschäftsführer ernannt, der damit die Nachfolge des Gründers vonCodewise, Robert Gryn (32), als Geschäftsführer antritt. Malatestabehält seine vorherigen Positionen als Präsident und CRO und ChiefMarketing Officer bei. Gryn wurde zum Vorstandsvorsitzenden vonCodewise ernannt. Die Neuernennungen in der Führungsebene sind absofort gültig.Als international anerkannter Wirtschaftsführer verfügt Malatestaüber mehr als 22 Jahre Erfahrung in der Unternehmensleitung in derSoftwarebranche, in der er verschiedene leitende Funktionen beikleinen und mittelständischen Unternehmen und Fortune-500-Unternehmeninnehatte."John ist genau der richtige Leiter für Codewise", sagte Gryn."Sein reicher Hintergrund im Bereich Firmenführung sowie seinKnow-how über die Marketingcloud und den Bereich Customer ExperienceManagement wird die Bemühungen von Codewise bezüglich der Stärkungder Führungsposition in den zunehmend zusammenlaufenden BranchenAdTech und MarTEch maßgeblich unterstützen. Darüberhinaus wird seinestarke und rigorose Erfahrung in der Geschäftsführung ein neuesKapitel in der Geschichte von Codewise aufschlagen und uns dabeiunterstützen, die Grundsätze von nachhaltigem Wachstum undkundenorientierter Innovation vollständig zu verfestigen, während wirunsere neuen Anwendungsfälle, Marktsegmente und -bereiche erweitern.Ein weiteres entscheidendes Kriterium für mich war, dass John absolutpassend für die kulturelle Umwandlung von Codewise ist, das sich zueinem reifen Marktführerunternehmen entwickelt. Seit John beiCodewise ist, hat er einerseits ein sehr gutes Verständnis für unsereGeschichte, Technologie und unsere wirtschaftliche Kompetenz sowiefür das sich ständig wandelnde Verbraucher-Ökosystem andererseitsgezeigt. John hat zur Harmonisierung dieser zwei Bereiche einefundierte betriebliche und strategische Umwandlung eingeleitet, diedarauf abzielt, uns weiter für Kundennähe und operationelle Exzellenzzu sensibilisieren. Es ist für uns ein großes Glück, dass jemand vonJohns Format unser Management-Team leitet, wodurch ich dieMöglichkeit habe, viel mehr Zeit auf die Entwicklung von Beziehungenmit internationalen Unternehmerverbänden habe, die die Agenda derAdTech-Verantwortlichkeit und Compliance unterstützen und aktivmeinen Traum zu verfolgen, aufstrebende Unternehmer auf der ganzenWelt zu unterstützen und für diese Möglichkeiten zu schaffen, meinWissen und meine Erfahrung zu teilen, mit denen ich eines der amschnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Welt aufgebauthabe.""Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass ich Codewise in dienächste Phase der kundenorientierten Innovation und des vonoperationeller Exzellenz getriebenen Wachstums führen darf", sagteMalatesta. "Robert Gryn hat nicht nur eines der am schnellstenwachsenden Unternehmen in Europa aufgebaut, sondern hat diePerformance-Marketing-Branche mit seinen visionären Ideen undProdukten geradezu revolutioniert. Dank ihm und dem unglaublichtalentierten und innovativen Team von Codewise waren Fachleute fürdigitales Marketing bei tausenden von Marken und Agenturen weltweitdazu in der Lage, ihre Rendite für Werbeausgaben durch unserebranchenweit führenden Ad-Exchange und Online-Ad-Measurement undOptimization-Plattformen zu maximieren. Auf diesen Erfolg aufbauendwerden wir Codewise nun auf ein gänzlich neues Niveau der Planung undDurchführung nach dem Customer-first-Prinzip sowie der operationellenDisziplin heben, indem wir sich wiederholende, skalierbareWachstumsmodelle festigen und für unsere Kunden und Mitarbeiter nochgrößere Werte entfesseln.John Malatesta ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften undMitglied einer Reihe bekannter internationaler Unternehmerverbände.Vor seiner Ernennung hatte er verschiedene Führungs- undManagemenpositionen bei IBM, Accenture, Sun Microsystems, Oracle,Kaspersky Lab, Schneider Electric und Socialbakers inne.Informationen zu CodewiseDas im Jahr 2011 gegründete Unternehmen Codewise ist branchenweitder erste Anbieter von KI-gestützten Online-Werbemessungs- und-managementlösungen für digitale Marketingfachleute. In den Jahren2017 und 2018 wurde Codewise laut der Financial Times, Statista undDeloitte als eines der am schnellsten wachsendenTechnologieunternehmen in Europa anerkannt. 