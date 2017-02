"Code M": Auf den Spuren der Musketiere / Niederländischer Abenteuerfilm zum ersten Mal bei KiKA

Erfurt (ots) - Wie einst ihr Großvater, beschließt die elfjährigeIsabel gemeinsam mit zwei Freunden, sich auf die Suche nach demSchwert von d'Artagnan, dem Anführer der legendären drei Musketiere,zu machen. Wild entschlossen, die Mission zu erfüllen, bringen sieebenso viel Mut und Ausdauer auf wie einst die glorreichenMusketiere. KiKA zeigt "Code M" (WDR) am 10. Februar um 19:30 Uhr beiLOLLYWOOD.Gesucht: Das berühmte Schwert des Musketier d'ArtagnanAls der Großvater (Derek de Lint) von Isabel (Nina Wyss) nacheinem Autounfall ins Krankenhaus kommt, entdecken Isabell, ihr CousinRik (Senna Borsato) und Freund Jules (Joes Brauers) im Auto desGroßvaters eine mysteriöse Schatzkarte. Die Schatzkarte führt zumberühmten Schwert des Musketier d'Artagnan.Dieses Schwert wurde einst dem Vorfahren des Großvatersversprochen, der nun selbst auf der Suche nach diesem Schwert war. Dader Großvater durch den Unfall ausgebremst wurde, machen sichIsabell, ihr Cousin Rik und dessen Freund Jules auf die Suche.Sie versuchen den geheimen Code auf der Schatzkarte zu enträtseln,um so das Schwert des berühmten Musketiers zu finden. Während ihrerSuche entdecken die drei, dass sie nicht die einzigen sind, die dasSchwert d'Artagnans finden wollen.Ob es ihnen gelingen wird, das verlorene Schwert zu finden,erfahren KiKA-Zuschauer am 10. Februar um 19:30 Uhr imLOLLYWOOD-Spielfilm "Code M" (WDR). Verantwortliche Redakteurin beimWDR ist Brigitta Mühlenbeck.Zur Voransicht finden registierte Nutzer den Film in derKiKA-Presselounge im Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell