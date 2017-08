Code42 fokussiert sich ausschließlich auf sein rasch wachsendes Geschäft im Unternehmens- und KMU-Markt

München (ots/PRNewswire) -Code42 verlässt den Privatkundenmarkt, bietet Sonderkonditionenfür bestehende CrashPlan for Home-Abos und Optionen, umPrivatkunden beim nahtlosen Übergang zu helfenCode42, führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen zurDatensicherung und -Wiederherstellung am Endpunkt, wird sein Geschäftin Zukunft ausschließlich auf große und kleine Unternehmenkonzentrieren. Das Angebot für Privatkunden zur persönlichenDatensicherung wird beendet. Die Märkte in den Bereichen kleine undmittelständische Unternehmen, Bildung sowie große Unternehmen habensich für Code42 als bedeutende Wachstumsfelder erwiesen.Code42 wird allen bestehenden CrashPlan for Home-AbonnementsSonderkonditionen für einen nahtlosen Wechsel anbieten und am 22.Oktober 2018 den Support für CrashPlan for Home beenden. BetroffenenPrivatkunden werden während der Übergangsphase verlängerteAbonnements und besondere Rabatte angeboten. Des Weiteren stehenihnen dedizierte Support-Services und Ressourcen zur Verfügung sowieeine Auswahl an neuen Backup-Lösungen, zu denen Sie migrieren können.Hierzu wählte Code42 Carbonite als exklusiven Referenzpartner fürCrashPlan for Home-Kunden. Denjenigen, die auf der Suche nach einerpersönlichen Backup-Lösung sind, wird damit ein nahtloser Übergangermöglicht.Der Wandel im Geschäftsmodell wirkt sich in keiner Weise aufbestehende Beziehungen oder Technologie-Angebote für Geschäftskundenaus und das Unternehmen verkauft oder überträgt keinerlei proprietäreTechnologie, Software oder anderes geistiges Eigentum."Die Bedürfnisse unserer Geschäfts- und Privatkunden haben sich inden vergangenen Jahren sehr deutlich in verschiedene Richtungenentwickelt", sagte Joe Payne, Präsident und CEO von Code42. "Mit derZunahme an Bedrohungen, mit denen sich Unternehmen heutzutagekonfrontiert sehen, sind wir einzigartig positioniert, um diesenOrganisationen genau die Lösungen für Datensicherheit undSichtbarkeit anzubieten, die sie brauchen. Das fördert weiterhinunser hohes Wachstum und bestärkt uns in unserer strategischenEntscheidung, uns ausschließlich auf Unternehmens- und Bildungsmärktezu konzentrieren. Wir haben hart daran gearbeitet, für unsereCrashPlan for Home-Kunden die bestmöglichen Alternativen zu CrashPlanzu finden, während wir uns aus dem Privatkundenmarkt zurückziehen."CrashPlan for Home-Kunden erhalten während der Übergangsphaseumfassenden Support und ihnen werden eine Reihe von Optionenangeboten:- Alle bestehenden CrashPlan for Home-Abonnements erhalten einekostenlose 60-Tage-Verlängerung am Ende ihrer Abonnementdauer.- Über die strategische Referenzpartnerschaft von Code42 mitCarbonite Inc. erhalten Privatkunden Zugang zu exklusivenAngeboten. Carbonite ist ein führender Anbieter vonPrivatkunden-Lösungen für automatisches und kontinuierlichesBackup, der für seine zuvorkommende Kundenbetreuung bekannt ist unddafür bereits ausgezeichnet wurde.- CrashPlan for Home-Kunden, die tatsächlich kleine Unternehmen sind,können auf CrashPlan for Small Business migrieren, das eine sichereund automatische Cloud-Backup-Lösung mit unbegrenztem Speicherplatzbietet."Wir glauben, dass Carbonite eine vertrauenswürdige, sichere undkostengünstige Alternative bietet, die Privatkunden dieselbesorgenfreie Sicherheit gibt, die sie von Code42 kennen", sagte SteveBuege, SVP und General Manager der Consumer & Small Business Divisionbei Code42. "Wir haben uns dazu verpflichtet, alle aktuellenCrashPlan for Home-Abonnements bis zum Auslaufdatum uneingeschränktweiterzuführen. Wir geben ihnen mehr Zeit, um sich ein gutes Bild derBackup-Optionen zu machen und bieten mehrere Möglichkeiten zur Wahlan.""Wir freuen uns sehr, mit Code42 zusammenzuarbeiten und heißenalle CrashPlan for Home-Privatkunden herzlich willkommen", sagteMohamad Ali, Präsident und CEO von Carbonite. "Wir sindzuversichtlich, dass sie unseren exklusiven Rabatt, den reibungslosenWechsel und vor allem unsere Datensicherungslösungen, die genau aufihre aktuellen und kommenden Bedürfnisse zugeschnitten sind, zuschätzen wissen."Der Weg in die ZukunftDer exklusive Fokus auf Unternehmen aller Größen wird es Code42ermöglichen, 100 Prozent seiner Ressourcen zu investieren, um dieWeiterentwicklung seiner Unternehmensangebote zu beschleunigen.Dieser Schritt kommt genau zu richtigen Zeit, da die Bedürfnisse derPrivatkunden sich sehr deutlich von denen der Geschäftskundenentfernt haben. In den KMU-, Bildungs- und Unternehmensmärkten wirdaktiv in Datenschutz, Wiederherstellung der Daten in Echtzeit undSicherheitslösungen investiert. Dieser Innovations-Hunger ist einwichtiger Grund dafür, dass sich der Unternehmensmarkt alsmaßgeblicher Treiber im erheblichen Wachstum von Code42herauskristallisiert hat.Code42 hatte in den vergangenen drei Jahren ein Umsatzwachstum von50 Prozent im Jahresvergleich, angetrieben durch hoheKundenzufriedenheit, verbesserte Angebote, hohe Nachfrage imUnternehmensmarkt und starke strategische Partnerschaften.Darüber hinaus ist CrashPlan for Small Business rasant gewachsen.Der Grund dafür war zum Teil die starke Häufung bösartigerMalware-Varianten und Angriffe im Jahr 2017, einschließlich derVorfälle im Zusammenhang mit der WannaCry und GoldenEye Ransomware."Die exponentielle Zunahme von Cyber-Attacken undDatenschutzverletzungen drängen Unternehmen aller Größen dazu, sichauf die Absicherung ihres Wachstums zu konzentrieren", sagte DougCahill, Senior Analyst im Bereich Cyber-Sicherheit bei der EnterpriseStrategy Group (ESG). "Schäden schnell beheben und sich rasch erholenzu können ist enorm wichtig - wir haben alle gesehen, dass solcheVorfälle für Unternehmen jeder Größe fatal sein können, wenn ihnendie Systeme fehlen, um die Business Continuity in jedem Fallaufrechtzuerhalten. Die Entscheidung von Code42, sich auf dieAnforderungen von Unternehmen zu konzentrieren, kommt zu einer Zeit,in der sowohl kleine als auch große Unternehmen ihre Investitionen inden Schutz und die Wiederherstellung ihrer Daten stark vorantreibenmüssen."Um mehr über Code42 und seinen exklusiven Fokus auf Unternehmens-und Bildungsmärkte zu erfahren, besuchen Sie den Code42 Blog(https://blog.code42.com/data-protection-needs-diverge)Vollständige Details zum Wechsel von CrashPlan for Home finden Sieauf der Informations-Seite für Privatkunden(https://www.crashplan.com/en-us/consumer/nextsteps/)Über Code42Code42 ist Anbieter von cloudbasierter Datensicherheit und-wiederherstellung und schützt über 47.000 Unternehmen undOrganisationen weltweit. Code42 ermöglicht IT- undSicherheits-Verantwortlichen in einigen der renommiertesten Marken imBusiness- und Bildungsbereich die zentrale Verwaltung und Absicherungvon kritischen Daten. Von der Überwachung von Datenbewegung und-nutzung an Endpunkten, über die Einhaltung vonDatenschutz-Richtlinien bis zur schnellen Datenwiederherstellung nacheinem Zwischenfall, egal, was ihn ausgelöst hat. Code42 istessenziell für die Datensicherheitsstrategie jeder Organisation. DasUnternehmen hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota, und wirdvon Accel Partners, JMI Equity, NEA und Split Rock Partnersunterstützt. Mehr Informationen finden Sie unterhttps://www.code42.com/de/ und im Blog unterhttp://blog.code42.com/de/.© 2017 Code42 Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Code42 undCrashPlan sind Marken oder eingetragene Marken von Code42 Software,Inc. in den USA und anderen Ländern.