Cocrystal Pharma-Aktie: Positive Daten?

Überblick Cocrystal Pharma Inc (NASDAQ:COCP) meldete vorläufige Ergebnisse einer Phase-1-Studie mit CC-42344, einem oralen Breitspektrum-Antivirus zur Behandlung der pandemischen und saisonalen Grippe A. Die laufende Phase-1-Studie, in der CC-42344 in einmaliger und mehrfacher Verabreichung untersucht werden soll, sieht die Aufnahme von 56 gesunden Erwachsenen vor. Die Ergebnisse der ersten beiden Kohorten mit einer einmaligen Verabreichung von 100 mg und 200 mg zeigten ein… Hier weiterlesen