"Cocktail für eine Leiche" - Auf den perfekten Mord? / Das erste Hörspiel in Jens Wawrczecks Reihe "Verfilmt von Alfred Hitchcock" (FOTO)

Hamburg (ots) -Mörderisch gut lauschen. In seiner Reihe "Verfilmt von AlfredHitchcock" stellt Jens Wawrczeck die Stories und Romane als Hörbuchvor, die den "Master of Suspense" zu seinen Meisterwerkeninspirierten. Verdächtig spannende (Neu-)Entdeckungen, von denenviele heute kaum noch zu finden sind. Ganz neu in der Reihe ist nundas erste Hörspiel: "Cocktail für eine Leiche". Hitchcocksgleichnamiger Film basiert auf einem Theaterstück von PatrickHamilton, das unter der Regie von Irene Schuck zum abgründigenHörvergnügen wird - "atemberaubend" nicht nur für das Mordopfer ...Zur illustren Besetzung gehören Jens Wawrczeck selbst und sein"Die drei ???"-Kollege Andreas Fröhlich, der auch beim "Cocktail"detektivisches Gespür beweist. (1 mp3-CD, 11,95 EUR, VÖ 29.1.2018).Der perfekte Mord. Gibt es ihn? Die Studenten Brandon und Granillosind davon überzeugt, ihn gerade begangen zu haben. Niemand kannihnen etwas nachweisen, es gibt weder Zeugen noch Motiv. Und währendGranillo Gewissensbisse plagen, ist Brandon komplett mit sich und derTat im Reinen. Um nicht zu sagen: enthusiastisch. Es war seine Idee,nur um der Erfahrung und Gefahr willen zu töten. Das Opfer,Mitstudent Ronald, liegt nun leblos in einer Truhe im Wohnzimmer aufder, für den zusätzlichen Nervenkitzel, das Buffet für die gleichbeginnende Cocktailparty angerichtet wird. Die Gäste fangen an, überden Inhalt des gut verschlossenen Möbelstücks zu spekulieren. NurRupert Cadell, Dichter, Philosoph und guter Bekannter der drei jungenMänner, beginnt zu ahnen, wie nah die harmlosen Witze der Wahrheitkommen...Regisseurin Irene Schuck, renommierte Hörspiel-Expertin und u.a.für den Bayerischen Rundfunk, den ORF und Deutschlandradio tätig,legt eine fulminante Bearbeitung und Inszenierung des faszinierendenTheaterstücks um Mord, Moral und Amoral vor. Mit Jonas Minthe, JulianGreis und Andreas Fröhlich in den Hauptrollen und mit Jens Wawrczeckals ironisch distanziertem Erzähler.Hitchcock musste in seiner Verfilmung von "Rope", so derOriginaltitel, große Konzessionen an die Zensur machen und vielesabschwächen, vor allem auch das beinahe sado-masochistischeVerhältnis der beiden Protagonisten. "Modern in seinen Fragen nachMoral und Verantwortung, ist das Stück nach wie vor relevant", soJens Wawrczeck. "Es öffnet die Hitchcock verbotenen Türen und schafftes kongenial, die Balance zwischen englischer Salonkomödie undPsychothriller zuhalten".Das Hörbuch "Cocktail für eine Leiche" (1 mp3-CD, 11,95 EUR[Download: 7,95 EUR]) ist ab 29.1.2018 erhältlich (EditionAUDOBA/vitaphon). Bereits in der Reihe erschienen sind "Eine Dameverschwindet", "Der Verräter", "Verdacht", "Marnie", "Immer Ärger mitHarry", "Das Fenster zum Hof, "Klippen des Todes" sowie "Vertigo -Aus dem Reich der Toten". Weitere Titel sind in Planung. NähereInformationen unter www.edition-audoba.de.Inhalt "Cocktail für eine Leiche"Patrick Hamiltons Theaterstück "Cocktail für eine Leiche" erschien1929 unter dem Titel "Rope" und wurde noch im gleichen Jahr in Londonund am Broadway uraufgeführt. Auch die Handlung spielt im Jahr 1929,in einem Londoner Wohnhaus. Hier haben die Studenten Brandon undGranillo gerade den vermeintlich perfekten Mord verübt. Das Opfer,ihren Kommilitonen Ronald, verstauen sie in einer Truhe imWohnzimmer. Ronald hatte ihnen nie etwas getan. Es gibt kein Motiv -außer zu "beweisen", dass unentdeckter Mord möglich ist. In Kürzewerden die Gäste ihrer Cocktailparty eintreffen und ahnungslos vomBuffet speisen, angerichtet aus purer Lust am Risiko auf der Truhemit der Leiche ... Doch Brandon und Granillo haben nicht mit derBeobachtungsgabe ihres alten Mentors Rupert Cadells gerechnet ...Über Jens WawrczeckJens Wawrczeck, Teil des Kult-Trios "Die drei ???", wurde inDänemark geboren, erhielt seine Schauspielausbildung in Hamburg, Wienund New York. Er wurde sowohl für seine Arbeit als Hörspiel- undHörbuchsprecher, als auch für seine Arbeit als Theaterschauspielerausgezeichnet. In seiner eigenen Hörbuchedition, Edition AUDOBAveröffentlicht er literarische Kostbarkeiten, die in Vergessenheitgeraten sind.BesetzungErzähler Jens WawrczeckWyndham Brandon Jonas MintheCharles Granillo Julian GreisRupert Cadell Andreas FröhlichSabot Peter WeisKenneth Raglan Matti KrauseLeila Arden Maria WardzinskaSir Johnstone-Kentley Olaf KreutzenbeckMrs Debenham Angelika RichterRegie: Irene SchuckDie Aufnahmen fanden im Hamburger Studio Superhearo-Audio statt.