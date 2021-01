Coca-cola: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Für die Aktie Coca-cola aus dem Segment "Erfrischungsgetränke" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.01.2021, 16:21 Uhr, ein Kurs von 51.08 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Coca-cola auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,78 und liegt mit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 39,33. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Coca-cola auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Coca-cola weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,21 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Getränke") von 2,38 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,83 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Coca-cola-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Coca-cola vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (53,8 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 5,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 51,08 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Coca-cola eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

