Coca-Cola vs. Unilever: Die topdefensive Dividendenaktie!

Showdown! Es wird mal wieder Zeit für ein brisantes, wenngleich etwas gemächlicheres Dividendenduell. Denn in unserem heutigen europäisch-US-amerikanischen Vergleich werfen wir einen Blick auf die defensiven Dividendenaktien von Coca-Cola (WKN: 850663) sowie von Unilever (WKN: A0JMZB).

Beiden Aktien liegt ein Lebensmittelimperium zu Grunde, wobei Unilever auch in anderen Konsumbereichen tätig ist. Beide Aktien schütten zudem interessante und, kleiner Spoiler, zuverlässig defensive Dividenden an ihre Investoren aus. Aber welche Aktie besitzt die höhere Dividendenrendite? Welche das interessantere Wachstum? Und wo könnten künftig noch höhere Ausschüttungen schlummern?

All das sind spannende Fragen, die uns beschäftigen werden. Mach dich daher bereit für ein neues, defensives Dividendenduell der Extraklasse.

Die aktuelle Dividendenrendite

Falls du meine letzten Dividendenduells bereits verfolgt hast, wirst du mit Sicherheit wissen, was jetzt zuerst kommt: Richtig, der Blick auf die aktuelle Dividendenrendite.

Coca-Cola schüttet gegenwärtig eine Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar an die Investoren aus. Die 1,60 US-Dollar an jährlichen Dividenden entsprechen bei einem momentanen Aktienkursniveau von 52,02 US-Dollar einer durchaus attraktiven Dividendenrendite in Höhe von 3,07 %. Eine interessante Messlatte für eine so starke Dividendenaktie mit mehreren starken Marken. Mal schauen, ob Unilever hier mithalten kann.

Der britisch-niederländische Lebensmittel- und Konsumkonzern zahlt gegenwärtig eine Quartalsdividende in Höhe von krummen 0,4104 Euro an die Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht das einem Wert von 1,6416 Euro, was bei einem aktuellen Kursniveau von 53,36 Euro einer Dividendenrendite in Höhe von ebenfalls 3,07 % entspricht. Kaum zu glauben, aber wahr, bei diesem ersten Punkt haben wir somit zunächst einen interessanten Gleichstand.

Dividendenkonstanz und Dividendenwachstum

Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende in unserem Foolishen Vergleich. Denn beide Konzerne können neben einer prinzipiell attraktiven Dividendenrendite noch mit besonders zuverlässigen Dividendenhistorien auf sich aufmerksam machen.

Coca-Cola beispielsweise erhöht inzwischen seit 57 Jahren jedes Jahr die eigene Ausschüttung. Der Produzent der gleichnamigen Limonaden (neben weiteren, natürlich) gehört somit bereits seit 32 Jahren zum Kreis der Dividendenaristokraten, was definitiv ein bemerkenswerter Lauf an zuverlässigen Ausschüttungen ist.

In den vergangenen zehn Jahren erhöhte Coca-Cola zudem die eigene Dividende von 0,82 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2008 auf die derzeitige Dividende in Höhe von annualisierten 1,60 US-Dollar, was in etwa einer Verdopplung entspricht. Hier stimmten daher unterm Strich sowohl die Konstanz als auch das Wachstum.

Unilever zählt jedoch ebenfalls zu den zuverlässigen Dividendenaktien. Der britisch-niederländische Konzern erhöhte in diesem Jahr bereits das 24. Jahr in Folge die eigene Ausschüttung. Sprich, bereits im kommenden Jahr könnte auch die Unilever-Aktie einen Platz im Kreis der Dividendenaristokraten erhalten.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre wuchs hier die eigene Dividende zudem recht stark. Betrug die annualisierte Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2009 noch 0,46 Euro, so finden wir die aktuelle absolute Dividende auf einem Niveau von über 1,64 Euro je Anteilsschein.

Da die Aktie von Coca-Cola daher über den längeren stabilen Lauf verfügt, Unilever hingegen das stärkere Wachstum in den vergangenen zehn Jahren hatte, würde ich auch an dieser Stelle die Punkte gerne teilen. Sofern dich das nun unzufrieden stimmt, könntest du in deinem persönlichen Ranking ja vielleicht ein wenig anders gewichten.

Entscheidung: Aktuelle Ausschüttungsquote

Zumindest für mich fällt daher die heutige Entscheidung bei der aktuellen Ausschüttungsquote. Coca-Cola kam im vergangenen Geschäftsjahr 2018 auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,51 US-Dollar. Die aktuelle Dividende könnte daher gefährlich nah an einer Unterdeckung sein, jedenfalls dürfte bei einem moderaten Wachstum im aktuellen Geschäftsjahr hier ein Ausschüttungsverhältnis von ca. 100 % (vielleicht sogar mehr) sehr wahrscheinlich sein.

Unilever kam im vergangenen Geschäftsjahr hingegen auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,10 Pfund Sterling, wodurch die aktuelle Dividendenrendite, gemessen in Pfund Sterling, in Höhe von 1,37 GBP einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 44 % entsprechen würde.

Dieser Punkt geht daher an Unilever, wodurch der britisch-niederländische Konzern im Endeffekt den entscheidenden Punkt gewinnen konnte.

Der Sieger heißt …

… Unilever. Wobei wir an dieser Stelle noch einmal betonen sollten, dass beide Aktien gegenwärtig die gleiche Dividendenrendite haben sowie sich in Nuancen bei der Konstanz sowie beim Wachstum unterscheiden. Lediglich die aktuelle Ausschüttungsquote hat heute den Ausschlag gegeben, wobei Unilever zugegebenermaßen die deutlich nachhaltigere Dividende, zumindest gemessen am Gewinn je Aktie, zu haben scheint.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

