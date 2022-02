Coca-Cola verzeichnete im vierten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum: Preiserhöhungen spielten eine wichtige Rolle

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Letzten Donnerstag hat Coca-Cola (WKN:850663) mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse zum vierten Quartal einen Ausblick auf das Jahr 2021 gegeben. Im Jahr 2020, zu Beginn der Pandemie, hatte der kultige Getränkehersteller zu kämpfen, da die Menschen mehr Zeit zu Hause verbrachten und viele Lokale, in denen man normalerweise Limonade trinkt, geschlossen waren.

Jetzt, wo die Mobilität der Verbraucher wieder zunimmt und die Menschen häufiger Restaurants, Kinos und Läden besuchen, erfährt Coca-Cola Rückenwind. Das Unternehmen hat einen größeren Marktanteil an den außerhäuslichen Kanälen.

Preissetzungsmacht und Wiedereröffnungstrends helfen Coca-Cola im vierten Quartal

Im vierten Quartal, das am 31. Dezember endete, stieg der Nettoumsatz von Coca-Cola im Jahresvergleich um 10 % auf rund 9,5 Mrd. US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie (EPS) um 65 % auf 0,56 US-Dollar pro Aktie zulegte. Der Anstieg ist noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass das vierte Quartal sechs Tage weniger hatte als das Vergleichsquartal 2020. Für das gesamte Jahr 2021 stieg der Umsatz um 17 % auf 38,7 Mrd. US-Dollar, während der Gewinn um 26 % auf 2,25US-Dollar pro Aktie zulegte.

Das kürzlich zu Ende gegangene Quartal war das erste, in dem der Umsatz in den Außer-Haus-Kanälen das Niveau von 2019 übertraf. Die Preise, die für Coca-Cola-Getränke im Außer-Haus-Verkauf verlangt werden, sind höher als die Preise, die in Lebensmittelgeschäften für Getränke verlangt werden, die (vermutlich) für den Verzehr zu Hause bestimmt sind. Das Management betonte infolgedessen, dass fast das gesamte Umsatzwachstum im vierten Quartal auf die höheren Preise und die Verkaufskanäle zurückzuführen ist. Die Verbraucherinnen und Verbraucher gehen wieder häufiger aus.

Coca-Cola hat die Preise für seine Produkte erhöht, um der steigenden Inflation Rechnung zu tragen. Die höheren Rohstoffkosten werden Coca-Cola wahrscheinlich auch im Jahr 2022 begleiten, und die Unternehmensleitung geht davon aus, dass diese gestiegenen Kosten einen Gegendruck im mittleren einstelligen Prozentbereich auf die Herstellungskosten ausüben werden. Das Unternehmen ist vorsichtig optimistisch, dass es in der Lage sein wird, die höheren Kosten im Jahr 2022 an die Verbraucher weiterzugeben. CEO James Quincey äußerte sich in einer Telefonkonferenz zum Anschluss an den Quartalsbericht zu den Preiserhöhungen wie folgt:

„Wir sind der Meinung, dass wir Marken haben müssen, die sich das Recht verdienen, die Preise zu erhöhen. Und zweitens wollen wir die Preise nicht einfach weitergeben, sondern dies auf intelligente Art und Weise tun, denn während es einfach ist, auf die Inflation mit Preiserhöhungen zu reagieren, werden die Realeinkommen in einer Reihe von Ländern unter Druck geraten.



Coca-Cola ist ein globales Unternehmen, und die Bevölkerung in einigen Ländern könnte ihre Kaufmengen reduzieren, wenn das Unternehmen mit Preiserhöhungen unvorsichtig ist. Vor diesem Hintergrund prognostiziert die Unternehmensleitung für 2022 ein ungefähres Umsatzwachstum von 7,5 % und ein Wachstum des Gewinns pro Aktie von 9 %.

Was das für die Coca-Cola-Aktionäre bedeuten könnte

Die Aktie von Coca-Cola ist im Jahr 2022 bisher um etwa 2 % gestiegen. Das ist deutlich besser als der breitere Markt, der um mehr als 7 % gefallen ist. Die Anleger gehen vielleicht davon aus, dass der Getränkehersteller mit seiner langen Geschichte und seiner starken Marke in der Lage sein wird, auch im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld gute Ergebnisse zu erzielen. Die Kosten steigen in allen Bereichen, von der Arbeit über den Transport bis hin zu den Materialien. Wenn die Unternehmen die Verbraucher nicht dazu bringen können, höhere Preise zu zahlen, ohne den Konsum einzuschränken, werden die Gewinne schrumpfen.

Für die Aktionäre ist es ermutigend, dass das Management von Coca-Cola die Preisgleichung mit Bedacht und Präzision angeht. Dennoch wird der Spagat schwierig sein, und die Anleger sollten sich darauf einstellen, dass das Management im Laufe des Jahres weitere Anpassungen vornehmen wird.

Der Artikel Coca-Cola verzeichnete im vierten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum: Preiserhöhungen spielten eine wichtige Rolle ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 16.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

