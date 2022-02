Coca-Cola steigert Umsatz und Gewinn kräftig - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Getränkeriese Coca-Cola erholt sich weiter von der Corona-Krise. Im Schlussquartal 2021 erhöhte der Pepsi-Rivale den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar (8,3 Mrd Euro), wie er am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Coca-Cola macht einen Großteil seiner Einnahmen durch das Getränkegeschäft in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Stadien oder Kinos. Hier erreichten die Erlöse im vergangenen Vierteljahr erstmals wieder ein Niveau wie vor der Pandemie. Nicht zuletzt dank höherer Preise steigerte Coca-Cola den Nettogewinn um zwei Drittel auf 2,4 Milliarden Dollar. Die Quartalszahlen übertrafen die Markterwartungen. Die Aktie legte vorbörslich zunächst leicht zu./hbr/mis