Coca-Cola schreitet mit großer strategischer Neuausrichtung voran

Der große Getränkehersteller Coca-Cola (WKN:850663) treibt seine Pläne für eine große strategische Neuausrichtung voran, die erstmals 2017 eingeleitet wurde, so ein Bericht des Wall Street Journal. In einem Interview sagte Finanzvorstand John Murphy, dass die durch die COVID-19-Pandemie geschaffenen wirtschaftlichen Bedingungen die Notwendigkeit der geplanten Veränderungen verstärken, die nun schneller umgesetzt werden.

Coca-Cola beabsichtigt, die Gesamtzahl der Marken um 40 % zu reduzieren und damit das Angebot von derzeit 500 Marken auf etwa 300 zu verringern. Dies, so das Unternehmen, werde es ihm ermöglichen, Ressourcen auf profitablere Marken zu verlagern. Neue Marken, die besser auf die aktuellen Präferenzen und Bedingungen zugeschnitten sind, werden auf den Markt kommen, wenn die alten in den Ruhestand gehen, während es wahrscheinlich ist, dass das Unternehmen auch in Zukunft ein schlankeres Markenprofil beibehalten wird.

Das Unternehmen setzt auch seinen Stellenabbau fort, einschließlich der etwa 4.000 Entlassungen in Nordamerika, die im August angekündigt wurden, und einer unbestimmten Zahl von Entlassungen im Ausland. Es wird auch seine Marketingausgaben reduzieren, die, insbesondere durch die digitale Werbung getrieben, im Jahr 2019 auf 4,24 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Diese Veränderungen sollen laut Murphy in den nächsten sechs Monaten eingeführt werden.

Coca-Cola hat sich von der COVID-19-Talsohle von März bis April nicht so gut erholt wie viele andere Unternehmen. Die Ergebnisse zum dritten Quartal zeigten einen Einbruch der Einnahmen um 9 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen wird nach der angeblich unsachgemäßen Nutzung von Steueroasen wahrscheinlich auch etwa 3,3 Milliarden US-Dollar an Steuern zahlen müssen.

Auch wenn Coca-Cola durch seine Umstrukturierungsbemühungen nächstes Jahr ein erneutes Wachstum erzielen kann, bleiben die künftige Rendite und Leistung ungewiss, da es sich in unbekanntes Terrain vorwagt.

