Coca-Cola profitiert von kalorienarmen Getränken

ATLANTA (dpa-AFX) - Kalorienarme Getränke wie die neue Coke Zero Sugar haben dem US-Getränkeriesen Coca-Cola auch im dritten Quartal Auftrieb gegeben.



Zudem profitierte das Unternehmen von höheren Verkaufspreisen und seinen Kosteneinsparungen. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 30 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag in Atlanta mitteilte. Je Aktie verdiente der Pepsi-Konkurrent auf vergleichbarer Basis 58 Cent, was mehr war als von Analysten erwartet.

Der Verkauf von Abfüllbetrieben drückte den Umsatz um neun Prozent auf knapp 8,3 Milliarden Dollar. Doch bereinigt um diesen und andere Sondereffekte legten die Erlöse um sechs Prozent zu. Unternehmenschef James Quincey krempelt den Konzern seit seiner Amtsübernahme im vergangenen Jahr um. Dabei stärkt er das Geschäft mit kalorienarmen Produkten. Erst im Sommer kündigte er an, die britische Café-Kette Costa für 5,1 Milliarden Dollar zu übernehmen./mne/fba