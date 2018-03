Coca-Cola bringt den original FIFA WM-Pokal[TM] nach Deutschland / Trophäe ist heute am Flughafen Köln/Bonn gelandet / Zwei Tage wird der FIFA WM-Pokal[TM] in der Region zu Gast sein (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Berlin (ots) -Der original FIFA WM-Pokal[TM] ist heute im eigenen Flieger amFlughafen Köln/Bonn gelandet. Vertreter aus Sport und Politik sowieFußballweltmeister Pierre Littbarski (1990) und Luca Toni (2006)haben die goldene Trophäe am Vormittag feierlich in Empfang genommen.Im Rahmen der FIFA World CupTM Trophy Tour - zum vierten Malpräsentiert von Coca-Cola - macht der FIFA WM-PokalTM für diekommenden zwei Tage Station im Land des amtierendenFußballweltmeisters."Wir freuen uns, den deutschen Fans exklusiv dieses Erlebnis zuermöglichen. Es ist etwas ganz besonderes, den original FIFAWM-PokalTM live zu erleben - normalerweise wird er in Zürich gehütetwie ein Schatz", sagt Barbara Körner, Geschäftsführerin von Coca-ColaDeutschland, die den Pokal am Flughafen in Empfang nahm. Auch für denehemaligen Weltmeister Pierre Littbarski war es ein besondererMoment: "Ich denke noch oft an das Finale zurück. Den Moment, in demich die Trophäe das erste Mal in die Hände nahm, werde ich nievergessen."Der Pokal zum Greifen nah: Ausstellungen für Fans in Köln undDüsseldorfHeute macht die Trophäe Station bei einigen Medien und offiziellenTerminen in der Region. Morgen können Fans in der Region den FIFAWM-PokalTM unter dem Motto "Der Pokal zum Greifen nah" dann an zweiOrten live erleben. Von 9 bis 16 Uhr wird er im Deutschen Sport undOlympia Museum in Köln ausgestellt. Mit verschiedenen Aktivitätenhaben Fans die Möglichkeit, sich auf die Weltmeisterschafteinzustimmen - inklusive Erinnerungsfoto mit dem original FIFAWM-PokalTM.Morgen Abend gibt es noch im Vorfeld des Länderspiels Deutschland- Spanien in der ESPRIT Arena in Düsseldorf für alle Besucher desSpiels die Möglichkeit auf ein hautnahes Fanerlebnis mit derbegehrtesten Trophäe des Sports. Der Fanclub Nationalmannschaftpräsentiert den FIFA WM-PokalTM im Eingangsbereich des Stadions ineinem eigenen Zelt. Neben Pierre Littbarski wird mit Per Mertesackerauch ein Weltmeister von 2014 vor Ort sein.Weltweit werden Pokalträume wahr"Coca-Cola teilt die Leidenschaft für Fußball mit all seinen Fans.Wir wissen um die positive und verbindende Kraft, die von diesemSport ausgeht. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, den FIFAWM-PokalTM für die Fans mit dieser außergewöhnlichen Reise hautnaherlebbar zu machen", erklärt Andreas Johler, Marketing Director vonCoca-Cola Deutschland. In diesem Jahr bereist die Trophäe insgesamt51 Länder und sechs Kontinente. Am 24. März fliegt der FIFAWM-PokalTM weiter nach Oslo.Download der Pressemitteilung, weitere Informationen sowie Fotosauf: http://www.coca-cola-deutschland.de/media-newsroom/ Folgen Sieuns auch auf Twitter: https://twitter.com/CocaCola_DePressekontakt:Stefanie EffnerPressestelleT +49(0) 30 22 606 9800F +49(0) 30 22 606 9110presse@coca-cola-gmbh.dewww.coca-cola-deutschland.deOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell