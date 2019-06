Coca-Cola -The: Tut sich da was?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

An der Heimatbörse New York notiert Coca-Cola -The per 20.06.2019, 02:37 Uhr bei 51,13 USD. Coca-Cola -The zählt zum Segment "Erfrischungsgetränke".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Coca-Cola -The auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Coca-Cola -The führt bei einem Niveau von 71,26 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,26 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Coca-Cola -The aktuell 3,13. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,82 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke". Coca-Cola -The bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Coca-Cola -The mit einem Wert von 23,92 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Getränke" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,82 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.