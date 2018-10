Coca-Cola: Daran scheiden sich die Geister

Am 06.10.2018, 09:40 Uhr notiert die Aktie Coca-Cola an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 45,88 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Erfrischungsgetränke".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Coca-Cola höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Consumer Products. Der Unterschied beträgt 1,23 Prozentpunkte (3,4 % gegenüber 2,17 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Coca-Cola ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Coca-Cola-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,89, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,65, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 26 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Coca-Cola-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 13 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 50,18 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (45,88 USD) ausgehend um 9,38 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Coca-Cola von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.