Coca-Cola: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Kurs der Aktie Coca-Cola steht am 20.04.2020, 16:52 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 47.77 USD. Der Titel wird der Branche "Erfrischungsgetränke" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Coca-Cola nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Coca-Cola mit einer Rendite von 4,7 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,04 Prozent. Auch hier liegt Coca-Cola mit 2,66 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Coca-Cola für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Coca-Cola für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Coca-Cola insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Coca-Cola mit einem Wert von 24,78 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Getränke" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,58 , womit sich ein Abstand von 26 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.