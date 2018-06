Coca-Cola: „Happy Hafer“ statt Fanta und Sprite

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Zucker gilt bei immer mehr Menschen als ausgemachtes Teufelszeug. Coca Cola will dieser zunehmenden Käuferschaft nun entgegenkommen ? und wird zwei Sojamilch-Produkte auf den europäischen Markt bringen. Nachdem der Softdrink-Konzern 2017 die argentinische Pflanzendrinkmarke Ades gekauft hatte, sollen zwei der Getränke demnächst in 18 europäischen Ländern zu kaufen sein. In Großbritannien sind die Produkte laut businessinsider.de bereits seit einigen Wochen auf ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.