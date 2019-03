Coca-Cola HBC: War das hier wirklich zuzutrauen?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Kurs der Aktie Coca-Cola HBC steht am 06.03.2019, 20:33 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 2581,67 GBP. Der Titel wird der Branche "Erfrischungsgetränke" zugerechnet.

Die Aussichten für Coca-Cola HBC haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Coca-Cola HBC erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Coca-Cola HBC-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2828 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 8,85 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2598 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Coca-Cola HBC erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Coca-Cola HBC-Aktie ein Durchschnitt von 2529,11 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2598 GBP (+2,72 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (2545,86 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,05 Prozent), somit erhält die Coca-Cola HBC-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Coca-Cola HBC erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Coca-Cola HBC zahlt die Börse 21,31 Euro. Dies sind 51 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Getränke" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,9. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.