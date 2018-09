Coca-Cola HBC: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

An der Börse London schloss die Coca-Cola HBC-Aktie am 10.09.2018 mit dem Kurs von 2526 GBP. Die Coca-Cola HBC-Aktie wird dem Segment "Erfrischungsgetränke" zugeordnet.

Coca-Cola HBC haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Coca-Cola HBC-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Coca-Cola HBC-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Coca-Cola HBC-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 2690 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 6,49 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (2526 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Coca-Cola HBC somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Coca-Cola HBC. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Coca-Cola HBC daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Coca-Cola HBC von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Coca-Cola HBC aktuell 1,89. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Consumer Products". Coca-Cola HBC bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.